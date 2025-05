Il reality 'The Couple' fa flop, chiude senza finale e montepremi devoluto in beneficenza: la reazione di Ilary Blasi

Mediaset donerà il montepremi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova

Il programma è partito il 7 aprile e dopo poche puntate è stato chiuso

Colpo di scena a Mediaset, l'avventura di The Couple si è conclusa bruscamente l'8 Maggio quando la rete, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la chiusura anticipata del reality show. La finale, inizialmente prevista per domenica 11 maggio su Canale 5, quindi non andrà più in onda. Ecco come ha reagito la conduttrice Ilary Blasi.

La Blasi in conduzione a The Couple

Gli ascolti bassi avevano fatto pensare ad una chiusura anticipata, ma non ad una soluzione così brusca. La scorsa settimana con una puntata trasmessa eccezionalmente di domenica, chiusa con il 7,65% di share - uno dei risultati peggiori nella storia recente della rete. Da lì la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente il programma, rinunciando anche alla puntata finale che avrebbe assegnato il premio da un milione di euro. La conduttrice del programma Ilary Blasi non ha commentato chiaramente la decisione di Mediaset, ma ha reagito in un altro modo.

Mentre Mediset chiudeva lo show, la conduttrice è a Como

Prima sono i spariti i post Instagram relativi a The Couple dal profilo della conduttrice. La 43enne ha postato una serie di stories dal Lago di Como in un resort di lusso mentre guarda il panorama mozzafiato. In sottofondo la voce del compagno Bastian Muller che la chiama 'Darling'. Ilary si mostra serena, felice e innamorata, la fine del programma non l'avrebbe toccata.

Hotel di lusso e relax per Ilary e Bastian

Ieri quindi, a sorpresa, la diretta su Mediaset Extra si è interrotta senza preavviso. A telecamere spente, i concorrenti sono stati fatti uscire dai Lumina Studios, mentre l'azienda ha comunicato che il montepremi verrà interamente devoluto in beneficenza all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, che userà la cifra per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica.