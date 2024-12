Dopo il clamore e l'inizio della disintossicazione, Achille Costacurta torna ufficialmente in pubblico con mamma Martina Colombari: foto

L’ex Miss Italia 49enne arriva all’evento benefico col figlio 20enne accanto

Lei è da anni uno dei volti più importanti di Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS. Martina Colombari non può quindi mancare alla serata benefica a Milano. Con sé porta il suo unico figlio, nato dall’amore con Billy. Achille Costacurta torna ufficialmente in pubblico con la mamma. La 49enne e il 20enne posano insieme davanti ai fotografi, eleganti e sereni.

A El Porteno Prohibido va in scena l’evento “…un Natale Prohibido”. E’ serata speciale nella quale si sostiene una causa importante. Ogni contributo dato dagli ospiti presenti, infatti, sosterrà la costruzione della nuova struttura della Fondazione a Kenscoff, Haiti, che accoglierà e darà speranza a tanti bambini special needs che hanno bisogno di cure e un posto sicuro dove vivere.

Martina ha scelto di essere super chic e indossare un abito nero lungo in seta che le scivola addosso fino alla caviglia. Capelli sciolti, portati con la riga di lato e leggermente ondulati. Accanto a lei c’è Achille. Dopo il clamore e l’inizio della disintossicazione, il ragazzo ha il volto raggiante. Porta occhiali con lenti fumé, che lasciano trasparire comunque il suo sguardo. Indossa un completo giacca e pantaloni bordeaux e sotto una t-shirt black, come le scarpe.

Martina è da 17 anni al fianco di Fondazione Rava. In passato sul suo impegno aveva detto a Vanity Fair: “Lo dico sempre. Mi sento utile quando aiuto gli altri. E da quando sono volontaria con Fondazione Francesca Rava questo accade. Grazie a questa esperienza mi sono resa conto di quanto sia arricchente prodigarsi per l’altro, aiutarlo quando è in difficoltà, e quanto sia importante dare senza aspettarsi di ricevere”.

E ancora: “Ma pensiamoci. Alla fine basta poco per migliorare la vita di chi è in difficoltà, ma anche di chi ci circonda ogni giorno. Nel momento in cui aiuti e fai star bene l’altro ingrani un meccanismo che fa partire un miglioramento generale. Tu hai fatto stare bene qualcuno, quel qualcuno sarà più sereno e farà stare bene qualcun altro e così via, come una catena. Ci lamentiamo spesso di questo mondo che non ci piace, temiamo che gli altri siano sempre lì per fregarci. Ma sebbene difficile da pensare, attraverso le opere buone, la generosità e la gratitudine alla fine i risultati positivi arrivano”.