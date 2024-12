I figli gemelli di Alberto di Monaco e Charlene sono cresciutissimi: la foto per la cartolina di Natale a quasi 10 anni

Jacques e Gabriella festeggeranno il compleanno il prossimo 10 dicembre

La foto per la cartolina di Natale quest’anno arriva in anticipo, il 2 dicembre. I figli gemelli di Alberto di Monaco e Charlene posano sorridenti insieme a mamma e papà. Sono cresciutissimi: hanno quasi 10 anni, il compleanno arriverà tra pochissimi giorni, il prossimo 10 dicembre.

I reali del Principato hanno voluto in questo 2024 una foto abbastanza informale, scattata, come quasi sempre, da Eric Maton. Il principe 66enne, la moglie 46enne e i due figlioletti sono seduti davanti al caminetto di casa, addobbato per le prossime festività. Alle loro spalle si vede anche l’albero di Natale. A dominare la scena è il colore bianco, con i toni del marrone a dare più calore.

I gemellini hanno i volti sereni. Loro sono ormai abituati agli impegni da principini: lo scorso 30 novembre hanno acceso le luminarie davanti al casinò di Monte Carlo sempre insieme ai genitori. Charlene, dopo un periodo di grande difficoltà dovuto a i lunghi mesi di malattia, ormai alle spalle, non li lascia più soli.

La moglie di Alberto ha ritrovato la serenità, in questo ruolo non ha più angosce, come recentemente confessato al settimanale francese Gala. “Invecchiare? Penso che dobbiamo accettarlo. Inseguire l’eterna giovinezza è un’illusione. Cerco solo di rimanere il più giovane possibile nel mio cuore e nella mia mente”, ha detto. E sui figli: “Le conversazioni che posso avere con Jacques e quelle che ho con Gabriela sono molto diverse, così come lo è il tempo che passo con loro. Gabriella è molto curiosa e interessata al mondo e alla vita in generale, facendo un sacco di domande e pretendendo molta attenzione. Jacques è curioso e attento ma più riservato, è molto calmo per natura".