''Devo stare a spiegare perché ho le zucchine in mano…'': Achille Lauro spiega perché non fa la spesa e neppure il letto

Achille Lauro risponde alle domande indiscrete di Dekiss, su Radio Kiss Kiss. Il cantautore 35enne a Marco e Raf, conduttori del programma radiofonico, spiega perché non fa la spesa e neanche il letto. “Devo stare lì a spiegare perché ho le zucchine in mano”, replica ridendo, divertito.

“Il letto te lo fai da solo o no?", gli chiedono. "No, non me lo faccio da solo. Se me lo sono mai fatto da solo? Quando ero più giovane sì, quando ero un comune mortale tiravo su il lenzuolo, un po' così e basta”, chiarisce Lauro.

"La spesa la vai a fare?", gli domandano ancora. Achille ribatte con un "no". Arriva un nuovo quesito: "Scendi dalla macchina per fare benzina al self service?". "In Italia no, all'estero sì. Mi piace tantissimo guidare”, ribatte il romano. "L'ultima volta che hai fatto la fila alle poste?”, vogliono sapere. “Molto, molto tempo fa”, dice il cantante.

"I vestiti te li compri tu?". "No", risponde ancora Achille. Sorride, quasi imbarazzato, e chiarisce: "E’ un momento particolare della mia vita, difficile da gestire. Cioè se vado a fare la spesa devo stare lì a spiegare perché ho le zucchine in mano, non so come dire...".

Ala fine arriva un sì, è l’artista a gestire il suo profilo Instagram: "Sì, è molto importante per il rapporto oggi con le persone e si vede se non lo fai tu o se lo fai tu. Cioè, quando scrivo un mio pensiero è un mio pensiero. Figurati, sono maniaco di tutto io, del controllo, del dettaglio e soprattutto il rapporto con le persone".

Il giudice di X Factor già al talent, nella scorsa edizione, aveva svelato che è Perla, la sua collaboratrice domestica, che lui chiama “manager di casa”. a gestire il quotidiano in toto della sua vita tra le mura di casa. Ora lo conferma. Si fida ciecamente della donna.