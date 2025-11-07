Gerry Scotti piange in tv: anche Samira Lui versa lacrime davanti alla telecamera, ecco perché

A La Ruota della Fortuna il conduttore e la valletta col fazzoletto si asciugano gli occhi

Il 69enne cede alla commozione, pure la 27enne, ex gieffina, lo segue…

Non riescono a contenere l’emozione. Gerry Scotti piange in tv e anche Samira Lui versa lacrime davanti alla telecamera. A La Ruota della Fortuna il concorrente sbanca e vince pure la macchina. Il conduttore e la valletta non riescono a contenersi e si asciugano gli occhi col fazzoletto.

Gerry Scotti piange in tv: anche Samira Lui versa lacrime davanti alla telecamera

Il 69enne cede alla commozione, pure la 27enne, ex gieffina, lo segue… E’ una serata indimenticabile per il quiz di Canale 5 che sta quasi sempre battendo con gli ascolti Affari Tuoi su Rai 1. Gabriele Casti è bravo e fortunato: si porta a casa ben 100mila euro e l’automobile,. La sua vincita totale ammonta a 161mila e 800 euro.

La valletta 27enne non si frena

A La Ruota della Fortuna il concorrente sbanca e si porta via anche l'auto

L’uomo, quando scopre di aver trionfato, abbraccia il papà, pure Lui visibilmente commosso. Gerry è contentissimo e Samira lo stesso.

In presentatore, felice, non si trattiene

Il presentatore sottolinea: “Gli abbiamo cambiato la vita. Io non mi abituerò mai, mi fa piacere vedere qualche lacrimuccia. Che meraviglia questo nostro lavoro, è un sogno”. La Lui si congratula. Entrambi non frenano le lacrime, con gli occhi gonfi.