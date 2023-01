Con Adami, manager di Poste Italiane, convive: i due stanno insieme da marzo scorso

Lei: "Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore..."

Alba Parietti è innamoratissima di Fabio Adami, 55enne manager di Poste italiane, conosciuto per caso sul treno il 23 marzo 2022: i due già convivono e sono entrati a far parte delle loro rispettive famiglie. Hanno voglia di correre nella loro vita di coppia, sono entusiasti, anche se ogni tanto qualche dissidio c’è. Al Corriere della Sera i due svelano il motivo delle loro liti. “Lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana”, confessa la showgirl e conduttrice 61enne.

Alba Parietti e il fidanzato Fabio svelano il motivo delle loro liti: ''Lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana''

Alba e Fabio raccontano con grande gioia la loro unione, quando gli si domanda se in questo rapporto ci siano pure alcune liti, la Parietti risponde: “E’ successo poco, forse quattro volte in tutto. Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy”. Poi rivela: “La prima: per il titolo di un giornale su di noi”.

Adami spiega: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”. Alba chiarisce ancora: “Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò. Entrambi percepiamo la paura della perdita”.

Con Adami, manager di Poste Italiane, convive: i due stanno insieme da marzo scorso

Capitolo figli. Alba confida: “Io ho conosciuto i suoi subito, e con la figlia grande abbiamo fatto anche una vacanza insieme”. Fabio racconta: “Io ho conosciuto Francesco 20 giorni dopo il primo viaggio in treno, a Basiglio. E’ stato un po’ uno choc, non per lui, ma perché quel giorno ho sperimentato con mano cosa significava stare con lei: un paparazzo ci stava aspettando”. La Parietti non aveva bene la cosa, questa invasione nella sua privacy la destabilizzava: “E’ stato un momento brutto, sono corsa dentro casa piangendo e sulle scale gli ho detto che non potevo promettergli che non sarebbe successo di nuovo. Se voleva chiudere lì, lo avrei capito”. Il compagno però l’ha subito rassicurata: “Io l’ho abbracciata, non c’era altro da dire”.

Entrambi conoscono i figli dell'altro

I due sono in perfetta sintonia. Rivelano cosa amano l’una dell’altro. “Per me Fabio è famiglia. In tre parole: una persona perbene. Una figura identica a quella di mio padre, che era bellissimo, seducente, con una grande etica e dignità. E poi mi riempie di sorprese. A ogni ‘mesiversario’ mi spedisce un meraviglioso mazzo di rose rosse. E’ presente. Chiede il suo spazio solo per stare con il figlio più piccolo, e lo rispetto molto. Poi fa sport, ma solo la mattina quando io dormo”, confessa la showgirl. “Alba è dolce, sentimentale, romantica, intelligentissima, capace”, le fa eco lui.