''Sono una donna esigente, non Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti'': Lucrezia Lante Della Rovere lancia una stoccata alla showgirl in tv

La 59enne parla dei suoi legami passati con Luca Barbareschi e Giovanni Malagò, padre di Ludovica e Vittoria

Si siede nel salotto di Caterina Balivo. Ospite a La Volta Buona, Lucrezia Lante Della Rovere parla dei suoi amori. Nell’affrontare l’argomento in tv, su Rai1, l’attrice lancia una stoccata a una famosa showgirl. “Sono una donna esigente, non Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”, sottolinea la 59enne.

Lucrezia racconta l’amore durato quattro anni con Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, da cui ha avuto nel 1988 le gemelle Ludovica e Vittoria. "Non sono scappata come dice lui, ho avvertito. Mi sono spiegata, avrò lanciato anche delle cose. Perché è finita tra noi? Non c'era trippa per gatti”, svela.

A 25 anni l’artista è stata letteralmente travolta dal sentimento per Luca Barbareschi. Lui per lei lasciò la moglie incinta: rimasero una coppia per sette anni. “Fu un amore travolgente, non una scappatella. Oggi non lo farei mai più, avrei attenzioni nei confronti di una donna e non sarei così spietata. Ho sofferto tanto, ero a pezzi quando ci siamo lasciati, ma gli amori finiscono", confida.

In passato la Della Rovere aveva dichiarato di aver detto basta agli uomini. In diretta precisa: “Facciamo un distinguo tra vita sessuale e amorosa. Diciamo che non ho chiuso, ma alla mia età sono una donna con una vita emotiva piena”.

Non è finita, lancia la sua stilettata alla famosa Alba, 64 anni."Mica sono lei, che si innamora ogni 5 minuti. Anche se si è lasciata, si innamorerà di un altro, alla maggior parte delle donne non succederà questo. Se arrivasse una persona, mi dovrebbe far vedere il mondo alla rovescia. Sono una donna esigente”, sottolinea Lucrezia.