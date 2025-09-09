Stando ai rumor la cantante avrebbe dato alla luce Penny domenica 7 settembre nel pomeriggio

L’influencer 29enne sul social in un commento sbotta: “Che palle oh!”

Non ci sta ai tanti rumor che girano. Tutti si domandano: Alessandra Amoroso ha partorito? Il gossip impazza, la cantante tace, nonostante c’è chi assicura che la 39enne avrebbe partorito a Roma domenica 7 settembre nel pomeriggio, dando alla luce Penelope Maria, frutto dell’amore col compagno Valerio Pastore, 31 anni, tecnico del suono. Giulia De Lellis interviene. La 29enne, giunta quasi all’ottavo mese di gravidanza, sbotta. “Perché dovete farlo voi?”, dice, riferendosi alla ‘fuga di notizie' sull’arrivo della cicogna.

Alessandra Amoroso ha partorito? Il gossip impazza, lei tace, ma interviene Giulia De Lellis quasi all’ottavo mese di gravidanza: ''Perché dovete farlo voi?’'

L’influencer è ancora scottata. Il settimanale Chi ha svelato la sua gravidanza, fortemente voluta col fidanzato Tony Effe, prima ancora che lei regalasse l’annuncio. Difende fortemente il diritto alla privacy in questioni delicate come queste. Aspetta con ansia l’arrivo di Priscilla, che sarà tra fine ottobre e novembre. Condivide molto della gestazione sui social, ma non le piace questa ingerenza da voyeur dei e delle persone comuni. Crede che sia giusto che Alessandra, se ha davvero partorito, sia libera di decidere quando annunciare la nascita senza alcuno ‘spoiler’ inopportuno.

L'influencer sbotta sui social

La 29enne è ancora arrabbiata: il settimanale Chi ha svelato la sua gravidanza ancora prima che lei l'annunciasse

La De Lellis scrive: “Ma se lei non ha comunicato la notizia, perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che palle, oh!”.