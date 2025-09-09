Barbara d'Urso inizia le prove di 'Ballando', l'incontro con l'insegnante, l'abbraccio con la Colombari e l'ammissione a fine giornata: guarda

“E’ come fosse il primo giorno di scuola!”, confessa la conduttrice 68enne

Scenderà in pista col danzatore preferito della sua ‘nemica’, Selvaggia Lucarelli, seduta, come ogni anno, insieme agli altri, in giuria, chiamata a dare i voti alle sue performance. Se ne vedranno sicuramente delle belle a partire a partire da sabato 27 settembre su Rai1… Barbara d’Urso inizia le prove a Ballando con le Stelle. Sul social pubblica un reel in cui racconta ‘la sua prima volta’ allo storico Auditorium Rai del Foro Italico: l’incontro con l’insegnante Pasquale La Rocca, l’abbraccio con Martina Colombari, pure lei nel cast del dancing show, l’agguato dei fotografi, che nel vederla esclamano: “Finalmente!”. Era molto attesa. Arriva anche l’ammissione a fine giornata…

“E’ come fosse il primo giorno di scuola!”, confida la presentatrice 68enne mentre è ancora in auto. Arriva a destinazione. Look casual, scende, saluta i paparazzi appostati. Poi sono tutti baci e abbracci con Pasquale, che la seguirà passo, passo durante il dancing show di Milly Carlucci. A commento del video che posta, scrive: “Oggi il mio primo ingresso in Auditorium per la lunga avventura che ci aspetta insieme. Pronti? Io non lo so ancora”.

“Tutti pensano che io sappia ballare, ma non è così, so fare quelle quattro cose che ho fatto lo scorso anno quando sono stata ballerina per una notte”, aveva svelato nelle sue Storie poco prima di andare alle prove Carmelita.

La d’Urso è calorosa anche con le sarte che l’attendono. Mostra i camerini, con sopra a caratteri cubitali i nomi dei vip che hanno detto di sì a Milly. Arriva la Colombari, la presentatrice la stringe forte, poi saluta Maurizio Ferrini, che al talent sarà sempre ‘la signora Coriandoli’.

Barbara chiede a Pasquale: “Dimmi la verità: tu pensi che io sappia ballare?”. “No, non l’ho mai pensato… L’anno scorso, però, quando ti ho visto ho pensato: ‘cavolo, questa deve essere con me in coppia’!”, replica La Rocca. “Perché io sono figa sopra ogni cosa!”, ribatte lei ironica. Le stesse parole dette in tv a Ballando…

A fine giornata ammette: "Oggi io e Pasquale non abbiamo provato. Iniziamo domani..."

Lei e il maestro decidono di andare a mangiare una cosa, prima di entrare in sala. Ma poi… “Volete sapere come è finita? - rivela Barbara - Che io e Pasquale non ci siamo allenati, non abbiamo iniziato le prove. Abbiamo visto tutto, fatto mille cose, si sono fatte le 15,10. Siamo andati a mangiare, perché io devo nutrirmi per affrontare quello che La Rocca mi farà subire… E niente, è finita così: siamo tornati all’Auditorium e non abbiamo provato. Finisce così: inizierò domani…”.