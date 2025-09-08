Caterina Balivo torna in tv con un nuovo look, capelli corti e abbronzatura: svela anche come si tiene in forma col digiuno intermittente

La conduttrice felice di debuttare nuovamente su Rai1 con La Volta Buona

Bella, solare, Caterina Balivo oggi, 8 settembre, torna in tv con un nuovo look. Porta i capelli più corti, tagliati poco prima di andare in diretta, e ha una bella abbronzatura che la illumina ancor maggiormente. La conduttrice 45enne è in forma e felicissima di debuttare nuovamente su Rai1 con La Volta Buona. Nelle Storie nei giorni scorsi ha svelato come si tiene in forma. Ha scelto il digiuno intermittente, la formula 16:8.

La presentatrice ha fatto un sondaggio tra i follower per capire se dare un taglio alla chioma, che si è allungata in estate. “Le percentuali hanno parlato chiaro, caro popolo del web, e quindi i capelli si tagliano con tanto di urletto. Ci vediamo in diretta per i commenti sullo studio nuovo, sulla puntata, sul nuovo look…”, scrive. Condivide un breve video in cui si fa vedere in camerino col parrucchiere che sta sforbiciando i capelli. E’ preoccupata, ma anche curiosa del risultato finale.

Poco dopo, alle 14, è in studio, al timone della trasmissione. Abito longuette marrone e taglio diverso: ha optato per un long bob ondulato, appena sopra le spalle, che porta con la riga laterale e un ciuffo un po’ più corto davanti.

Il vestito aderente mette in risalto le sue forme. La Balivo si sente benissimo con il digiuno intermittente. E’ un regime alimentare che prevede 16 ore di digiuno e un intervallo di 8 ore in cui consumare tutti i pasti. Non specifica cosa mangiare, ma quando mangiare: chiaramente è vietato comunque ‘abbuffarsi. E’ chiaro. Questa dieta può favorire la perdita di peso, ma migliora soprattutto il metabolismo e la concentrazione.