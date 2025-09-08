La 43enne e il 50enne si sono rilassati a Ortisei, nell'Hotel Monchalet

L’ex Miss Italia è tornata a Monte Carlo dove vive con i due figli avuti da Max Biaggi

Viaggio in mezzo alla natura per Eleonora Pedron, 43 anni, e Fabio Troiano, 50. La coppia ha scelto di chiudere le vacanze estive con una parentesi di puro relax e romanticismo sulle Dolomiti, a Ortisei, ospiti dell’esclusivo Hotel Monchalet, un rifugio elegante e intimo perfetto per gli ultimi giorni prima del rientro alla vita quotidiana.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano chiudono le vacanze estive sulle Dolomiti: la coppia in montagna prima del rientro

I due, insieme dal 2019, hanno condiviso passeggiate tra i boschi, momenti di benessere e lunghe chiacchierate davanti a paesaggi mozzafiato. Una vacanza che sa di complicità e di equilibrio, quell’armonia che la coppia mostra ormai da anni con discrezione ma anche con una certa naturalezza glamour.

La 43enne e il 50enne si sono rilassati a Ortisei, nell'Hotel Monchalet

Per la Pedron, ex Miss Italia e volto televisivo, questa parentesi in montagna è stata anche un’occasione per ricaricare le energie prima di tornare a Monte Carlo, dove vivono i suoi due figli, Inés Angelica (16 anni) e Leon Alexander (15), nati dalla lunga relazione con l’ex campione di motociclismo Max Biaggi.

I due sono una coppia dal 2019: in foto Troiano in albergo

Troiano, attore di cinema e televisione, non nasconde quanto questo legame sia diventato per lui un punto fermo, mentre lei si divide con eleganza tra impegni professionali e vita privata. La fine dell’estate, per i due non ha il sapore della malinconia, ma quello della continuità. Il loro è un amore che si rinnova tra panorami montani e che adesso li accompagna verso un autunno pieno di progetti. Forse, magari, prima o poi arriverà la convivenza, chissà…