Bianca Guaccero organizza una super festa a sorpresa in piscina per i 35 anni del compagno Giovanni Pernice, con cui ha vinto 'Ballando': guarda

Lo fa rimanere di stucco. Bianca Guaccero organizza una super festa a sorpresa in piscina per i 35 anni del compagno Giovanni Pernice, con cui ha vinto Ballando con le Stelle nella scorsa edizione. La 44enne organizza un party con famiglia e amici tenendolo all’oscuro di tutto fino all’ultimo istante: sul social condivide un reel che racconta l’evento spettacolare.

E’ un 5 settembre che il danzatore, quest’anno al dancing show in coppia con Francesca Fialdini, non dimenticherà mai. La conduttrice e attrice scrive: “Ieri, come sapete, è stato il compleanno di Gio e questa è stata la mia sorpresa che ho organizzato per lui. E’ stato tutto stupendo. Grazie agli amici, alla famiglia, e a tutti coloro che mi hanno aiutata per rendere questa giornata ancora più speciale”. Poi un messaggio a Giovanni: "I love you. Ti auguro il meglio. Per sempre”.

La Guaccero ha scelto la sua Puglia: i trulli fanno da cornice alla incredibile festa. Nel filmato postato su Instagram si vedono i due arrivare mano nella mano. Ad accogliere Pernice c’è un folto numero di ospiti che indossa una parrucca bionda e una maglietta bianca. Tutti gli fanno gli auguri. lui è a bocca aperta.

L’atmosfera è scatenata, tra balli e bagni in piscina, buon cibo e musica. Commovente il momento finale, quando un video proiettato racconta la loro storia, con tantissime foto, compresa quella che li immortala vincenti a Ballando. Bianca non trattiene le lacrime: grazie al talent Rai ha finalmente trovato l’amore. Non solo: assente al momento dal palinsesto della tv di Stato, ha appena svelato che tornerà a recitare in una fiction, senza svelare ancora molto.