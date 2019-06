Alena Seredova nella lunga intervista a Gossip.it spiega perché non desidera che i figli avuti da Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee, rispettivamente 11 e 9 anni, in futuro scegliessero di fare i calciatori: avrebbe paura del continuo paragone con il padre che gli altri, purtroppo, farebbero. La modella e showgirl ceca 41enne, ora legata ad Alessandro Nasi, non ne sarebbe contenta.

“I miei figli calciatori come il papà? Non ne sarei troppo felice semplicemente per il paragone: mi farebbe paura che fossero sempre paragonati al padre. Ho la sensazione che non avrebbero una vita facile. Ecco, qui subentra proprio ‘la mamma’ che li vorrebbe stracoccolati e protetti. La professione di calciatore, invece, potrebbe creare loro qualche problemino” , sottolinea Alena Seredova durante l’intervista.

“E’ un periodo bello. Dopo il 40 si dice sia così e lo è realmente. Più in forma di anni fa? No, magari, la bilancia segna qualche aumento. Non si vede? Maschero…”, racconta a Gossip.it. Ora è tempo di vacanze, Alena Seredova sulla prova costume alle porte, svela: “Come tutti gli anni arriva il momento in cui dico: ‘Ora mi metto a dieta, raddoppio l’attività fisica’. E come tutti gli anni non ho ancora iniziato… Alla fine l’importante è essere sani, con qualche chilo in più, ma un fisico sano. La donna secondo me non deve patire la fame. Io sono un’appassionata del cibo, perciò se me lo togli, divento nervosa. Chi mi conosce dice che è meglio abbia qualche qualche chilo in più piuttosto che sia nervosa”.

E’ un’intervista a cuore aperto. Alena Seredova si racconta con il sorriso sulle labbra e parla pure della passione per la cucina: “Cucino tutti i giorni, anche diversi piatti, dato che ai miei figli piacciono cose diverse da me. Mi sto specializzando in tutte le cucine asiatiche per noi grandi. Ai ragazzi piacciano pasta, ancora pasta e polpette”.

Poi la mora svela che tipo di mamma è: “Sono una mamma ceca, non sono un’amica, mi piace avere ruoli ben definiti in cui c’è il rispetto, provo sempre a fare cose che a loro piace fare, anche se non sono nel mio interesse. Seguo il 90% delle partite di calcio. Ora che devo vivere questa passione calcistica con loro, mi rendo conto che magari con una femmina era più facile parlare, magari di moda e trucchi, ma va bene così”

Quando le di domanda se voglia o meno altri figli, Alena non si nasconde e confessa: “Sto bene come sto. Non ho mai fatto niente forzandomi: i miei primi due figli sono nati grazie alla natura e all’amore, se in futuro capiterà, si vedrà”.