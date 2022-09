Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, 38 anni meno di lui, felici insieme a Roma: foto

Il giornalista e divulgatore e Antolini sembrano più affiatati che mai

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone camminano felici insieme a Roma. Antolini, 23 anni, ha 38 anni in meno del giornalista e divulgatore 61enne, eppure i due paiono in perfetta sintonia. Si sono conosciuti tramite i social in primavera, tutto poi è nato quest’estate, ma la passione non si è ancora esaurita: l’amore continua.

“Non c’è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva”, aveva detto Cecchi Paone a Chi che per primo aveva pubblicato una loro paparazzata. Simone poi al Corriere della Sera ha raccontato com’è nato il loro legame. Si è anche lamentato per la notizia venuta fuori così, all’improvviso: tutti finora avevano creduto che lui fosse eterosessuale.

“Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”, ha spiegato Antolini al quotidiano.

Sull’incontro con Alessandro ha rivelato: “Gli ho scritto su Instagram. Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza, avevo avuto una fidanzata per quattro anni e avevo molti dubbi. Guardando la tv in pandemia, avevo scoperto che Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”.

Nessun problema per la differenza d’età: “Mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. Da quando è entrato nella mia vita, mi sento sicuro di quello che sono, ha risvegliato in me l’interesse per arte, scienza, storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore”.

A distanza di poco tempo il feeling rimane: complici, affiatati e sereni vivono liberamente la relazione alla luce del sole.