Alessia Marcuzzi ritrova l’amore con Tiago Schietti: tra i due passeggiate mano nella mano e bacio, foto

Il tempo della ‘singletudine’ è finito. Alessia Marcuzzi ritrova l’amore con Tiago Schietti. Chi ha sorpreso la conduttrice 53enne a Venezia mano nella mano con l’imprenditore classe 1986: tra i due scatta anche il bacio.

La Pinella non si nasconde, anzi. Ha conosciuto Tiago in Brasile, dove era andata in vacanza poco prima di metà gennaio. Con lei nel Paese verdeoro anche Michela Quattrociocche e un’altra amica: pareva una semplice vacanza tra amiche, invece è scattata la scintilla, Cupido le ha fatto incontrare lui.

La Marcuzzi e Tiago, stando al settimanale, si rivedono in laguna per la prima volta: il feeling che li lega è evidente. Passeggiano complici, parlano, vanno a pranzo e si baciano senza problemi.

Lui in Brasile vive a San Paolo e ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos, una società di gestione degli investimenti specializzata in mercato immobiliare e credito aziendale strutturato. E’ un esperto di jiu-jitsu e ha un fisico aitante e sportivo. Sei anni fa ha sposato Kika Laffranchi, ereditiera e atleta professionista, le nozze sono state un vero e proprio evento mediatico. Nel 2023 la coppia ha avuto il figlio Giuseppe. Ora quel legame è alle spalle: c’è Alessia nella sua vita.