La 38enne sorpresa mentre passeggia a Milano col giovane manager di origini colombiane

Lui lavora nel settore degli pneumatici industriali, è lontano dal mondo dello showbiz

Giovanni Tronchetti Provera è definitivamente archiviato. Chiara Ferragni ha un nuovo batticuore. Chi ha sorpreso la 38enne a passeggio a Milano con la sua Paloma al guinzaglio e accanto quello che parrebbe essere il suo nuovo amore. Lui è Jose Hernandez, giovane manager di origini colombiane. Lo ha conosciuto a Capodanno a Cartagena, dove era volata per celebrare il 2026 con tanti amici.

Chiara Ferragni dimentica Tronchetti Provera: ora insieme a lei c’è Jose Hernandez, conosciuto a Capodanno

La fashion blogger e imprenditrice sembra avere grande confidenza con Jose, con cui si scambia gesti affettuosi, poi lo bacia alla luce del sole. Hernandez, come svela il settimanale, lavora nel settore degli pneumatici industriali nella Yokohama TWS, multinazionale giapponese con una sede pure a Milano. Il suo ruolo è Global Business Manager e responsabile vendite in Europa.

La coppia cammina nel verde di CityLife, Chiara incontra anche mamma Marina Di Guardo, che pare conoscere Jose. Non c’è nulla da nascondere: la ritrovata serenità di Chiara, che si è messa alle spalle anche lo scandalo del pandoro-gate, è palpabile. L’ingegnere gestionale, che si è formato al Politecnico di Milano e ha lavorato anche alla Pirelli e al Prometeon Tire Group, le ha ridato il sorriso: ora tutti si chiedono se è lui quello giusto e se durerà.