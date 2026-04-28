Il rapper pubblica un carosello di foto con la giovane stilista, anche se dice grazie a Maurizio

Ironico, nel suo post fa riferimento al piccolo chihuahua toy a pelo lungo arrivato in casa lo scorso marzo

Ha ritrovato il sorriso e la sua musica. Fedez fa una dedica speciale e romantica alla donna capace di donargli nuovamente l'armonia dopo il periodo buio che ha vissuto e che il divorzio da Chiara Ferragni, madre dei suoi Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, ha accentuato a dismisura. “Ha riportato luce e serenità nella mia vita”, scrive, riferendosi a Giulia Honegger, la giovane stilista milanese che lo renderà padre per la terza volta. Ironico, il rapper 36enne, però, pur accompagnando il post social con un carosello di foto in cui è immortalato insieme alla 23enne, ringrazia Maurizio.

''Ha riportato luce e serenità nella mia vita'': Fedez fa una dedica speciale a Giulia Honegger che lo renderà nuovamente padre

“Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita”, sottolinea Federico Lucia. Si fa vedere abbracciato a Giulia, che porta in grembo, nel suo pancino che diventa sempre più pancione, il frutto del loro amore, stando ai gossip un maschietto. Però scrive: “Grazie Maurizio”. Fa riferimento al piccolo Chihuahua a pelo lungo arrivato in casa lo scorso marzo per fare compagnia a Silvio, il Golden Retriver che l’artista ha accolto a giugno 2024, poco dopo la separazione da Chiara.

Il rapper pubblica un carosello di foto con la giovane stilista, anche se dice grazie a Maurizio

Ironico, nel suo post fa riferimento al piccolo chihuahua toy a pelo lungo arrivato in casa lo scorso marzo

Fedez è innamorato di Giulia, con lei sta bene. La ragazza, ormai inseparabile da lui, finora non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla loro storia. Co-fondatrice del brand di moda indipendente Ayme, vive questa relazione iniziata nell’estate 2025, con grande naturalezza e felicità.

Il 36enne e la 23enne sono molto innamorati

Al centro dei riflettori suo malgrado, Giulia sembra non soffrire la grande popolarità dell’uomo che ha accanto, spesso al centro di polemiche. La sua discrezione e la sua estraneità al mondo del gossip parrebbe proprio ciò di cui il compagno avesse bisogno.