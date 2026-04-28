Sua madre mise addirittura la potente droga nel tè di re Hussein di Giordania

“Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte", confessa la 74enne parlando di lei, scomparsa nel 1993

Romina Power non lo nega. Anzi. A Belve si apre sull’Lsd. “E’ una cosa che cancella la memoria”, dice della potente sostanza psichedelica semisintetica, derivata dall'ergot, un fungo che cresce sulla segale, che lei ha preso in passato.

''E’ una cosa che cancella la memoria'': Romina Power a Belve si apre sull’Lsd

L’artista a Francesca Fagnani racconta con dovizia di particolari la vita prima di Al Bano: le esperienze lisergiche nella Londra anni ‘70, l’infanzia in collegio e le serate a base di Lsd. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, ammette la 74enne. Svela che la madre, Linda Christian, mise l'Lsd nel tè del re Hussein di Giordania.

La padrona di casa, con garbo, le domanda se voglia parlare della figlia, classe 1970, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993. "Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”, spiega Romina, che non si è mai rassegnata per la perdita. "Infatti lei dice sempre che ha quattro figli, perché lei sa", le sottolinea Fagnani. La cantante confida: "Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”. Ha le lacrime agli occhi.

“Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte", confessa la 74enne parlando di lei, scomparsa nel 1993

"Quanto ha pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia nella vostra rottura?", domanda la giornalista, parlando della fine del matrimonio con Al Bano. "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano", replica amara la Power.

Sui film erotici fatti da giovanissima, Romina spiega: "Ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare 'Romeo e Giulietta'. Quella Romina mi fa una grande tenerezza". "Lei era minorenne, sua madre dava il consenso solo perché non ci vedeva nulla di male?", domanda Fagnani. "All’epoca lei non lavorava", sottolinea l’altra.