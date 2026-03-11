Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli per la prima volta in tv insieme al GF Vip: ecco cosa pensano l’una dell’altra

- La conduttrice 44enne e l’opinionista 51enne del reality show lo confessano senza problemi
- Finora non ci sono stati mai screzi o attacchi tra le due, il motivo è presto detto…
Una sarà al timone dello show, l’altra si prenderà una pausa dal ruolo di giudice di Ballando con le Stelle per vestire i panni dell’opinionista, insieme a Cesara Buonamici. Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli saranno per la prima volta in tv insieme, tutto accadrà a partire dal 17 marzo al GF Vip. Finora tra le due non ci sono stati mai attacchi o screzi: cosa pensano l’una dell’altra? La conduttrice 44enne e l’opinionista 51enne del reality show lo svelano a Chi.
“A me diverte tantissimo - dice Ilary di Selvaggia - Ha quell’umorismo cinico che mi fa impazzire, perché non è banale e perché, in fondo, sono un po’ anch’io così. Mi diverte quando lei ‘inzuppa il biscotto’ nelle storie. E, se lo dovesse fare con me, mi divertirei ad ascoltarla”.
“Per fare una citazione, Ilary è forse l’’unica’ che non abbia mai criticato - chiarisce la Lucarelli - Ho sempre un pregresso con tutti, ma non con lei, perché ha una di quelle qualità che mi rendono facile perdonare anche gli eventuali inciampi laterali, cioè l’autoironia”.
“Ho un’infinita stima per chi sa essere autoironico - prosegue Selvaggia - Soprattutto in questo ambiente di persone che si prendono tremendamente sul serio. Ha quella leggerezza che a me manca completamente. Quando parlo di me mi piace scherzare, ma quando analizzo quello che mi circonda, mi trasformo: per me è tutto da scandagliare, da capire. Ilary semBra che riesca sempre a farsi scivolare le cose, mentre io me le sento tutte appiccicate, sono una carta moschicida”