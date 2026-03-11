Ospite a Forum, riceve una notizia sul reality show a cui parteciperà da concorrente che la lascia stupita

Non se lo aspettava affatto. Ospite a Forum stamani, 11 marzo, Adriana Volpe rimane a bocca aperta: la rivelazione in diretta tv di Barbara Palombelli sul GF Vip la fa rimanere senza parole. La 52enne scopre che la Casa per lei e altri 3 del cast si aprirà prima del 17 marzo: varcherà la Porta Rossa questo venerdì, il 13 marzo.

“Devo darti una notizia che gli autori mi hanno detto di comunicarti ora”, le sottolinea la Palombelli, dopo averla presentata e giudicata “splendida” e in forma top. Adriana ascolta attenta. Da concorrente per la seconda volta del Grande Fratello Vip dice di avere già l’ansia… La sua prima volta era stata nel 2020, durante la quarta edizione.

“Tu non entrerai durante la prima puntata, quella più attesa, che tutti guardano - prosegue Barbara - Ma entrerai già questo venerdì”. La Volpe sgrana gli occhi e domanda: “Cioè dopodomani? Venerdì 13 marzo?”. Poi scoppia in una risata nervosa. “Non ci credo, aspetta un attimo...!”, esclama.

La padrona di casa 72enne continua: “Sì, entrerai non da sola, ma con altri tre concorrenti, sarete voi a fare gli onori agli altri che invece entreranno il 17”. Ed è proprio così. In contemporanea all’annuncio tv, escono immediate le agenzie che raccontano quel che accade per la prima volta nella storia del format. Quattro dei concorrenti varcheranno la soglia della Casa per un’inedita Open House.

Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi inaugureranno gli spazi che tutti occuperanno per sei settimane e affronteranno anche alcune sfide, ovviamente spiati. Arriveranno al debutto già da ‘inquilini’.