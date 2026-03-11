Lorella Cuccarini a nozze: il figlio 25enne Giorgio Capitta si sposa, ecco chi è la futura moglie

- Lui e Chiara, gemelli, sono gli ultimogeniti della showgirl e professoressa di Amici
L’annuncio non arriva direttamente da lei, ci pensa Chi a dare lo scoop. Lorella Cuccarini va a nozze. Non lei personalmente, legata a Silvio Testi, all’anagrafe Capitta, dall’ormai lontano 1991. E’ Giorgio Capitta a regalare alla mamma i fiori d’arancio. Il figlio 25enne si sposa: il settimanale svela chi è la futura moglie.
Lui e Chiara, gemelli, sono gli ultimogeniti della showgirl e professoressa di Amici. Compiranno 26 anni il prossimo 2 maggio. La 60enne e il marito sono genitori pure di Sara, 31 anni, e Giovanni, 29. Giorgio andrà all’altare “nei prossimi mesi”, così svela il giornale, con Sole Galanti.
Come si evince dal profilo social della ragazza, e come confida sempre Chi, Sole è una famosa stylist che vive a Milano. Lavora anche con la ‘suocera’, che spessissimo si affida a lei per i suoi look in tv. Su Instagram alcune foto la ritraggono nei camerini con tutto il team di Lorella.
Giorgio, invece, lavora nel mondo della musica, finora è sempre rimasto lontano dai riflettori, curando solo la sua professione: è deejay, in passato ha usato il nome di Juraj e pubblicato anche un singolo, Vip.