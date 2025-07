''Preferisco che lui mi racconti, è meglio farsi le cose davanti'': Alex Belli e Delia Duran raccontano in tv l'unica regola che c'è nella loro coppia aperta

Il 42enne e la moglie 37enne ospiti di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Show su Rai2

“Se questa cosa della coppia aperta me l’ha proposta lui? No! Io ero già così”, svela lei

Alex Belli e Delia Duran non hanno filtri. In tv, ospiti di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Show, in prima serata su Rai2, raccontano l’unica regola che c’è nella loro coppia aperta. “Preferisco che lui mi racconti, è meglio farsi le cose davanti”, confessa la 37enne sul marito 42enne, che ha sposato nel 2021.

La giornalista presenta i due, star assolute, insieme a Soleil Sorgé, del GF Vip 6, con grande enfasi. “Loro sono una coppia veramente particolare, intanto bellissimi sia lui che lei, insieme da sette anni, e pensate, teorizzano la coppia aperta, e dunque tradimenti, gelosie. Sono curiosa, io stessa di come state insieme da coppia aperta. Cosa è successo in questa coppia aperta negli ultimi sette anni?”, dice.

Alex e Delia si accomodano nello studio televisivo e raccontano il loro modo di vivere il legame. “Da quando ci siamo messi insieme sono successe tante cose, e poi il fatto di essere coppia aperta comporta delle cose, in verità c’è solo un’unica regola, che è quella di lasciare il proprio compagno o la propria compagna liberi di essere sé stessi. E questa cosa qui annulla tutto. Noi non abbiamo segreti, nemmeno per i cellulari, lei ha accesso e io uguale, totalmente liberi. Questo ci ha permesso di essere veri, senza avere cose nascoste. Se ci siamo mai traditi? Tradimenti effettivi no, ci sono stati movimenti, poi alti e bassi. Se nei bassi si è infilato qualcuno? Sì. Ma essendoci chiariti subito tutto è morto sul nascere”, svela Belli.

La Duran chiarisce: “Se questa cosa della coppia aperta me l’ha proposta lui? No! Io ero già così. Io amo raccontare tutto, questo ci ha uniti. Noi ci raccontiamo tutto senza limiti e segreti. Io preferisco che lui mi racconti, per noi è meglio farci le cose davanti, non dietro e per noi è fondamentale. Chi ha ‘tradito’ di più? Lui, ma in momenti di debolezza”.