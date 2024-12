In un post su Facebook dice la sua, facendo riferimento a un articolo del Corriere che parla della ‘guerra delle ex’

La maestra precisa: “Chi mi conosce sa che io non faccio guerre…”

Nonostante non avesse divorziato dalla moglie, era con lei che viveva a Magliano, paesino della Toscana. Ed è stato accanto a lei che è morto a causa dell’infarto il 5 gennaio 2015, quando aveva 59 anni. Amanda Bonini smentisce di aver 'scippato' il cantautore a Fabiola Sciabbarrasi. In un post su Facebook dice la sua, facendo riferimento a un articolo del Corriere che parla della ‘guerra delle ex’, quella per la quale, stando al quotidiano, la maestra, che avrebbe dovuto essere ospite a Domenica In insieme al giornalista Pietro Perone, sarebbe stata ‘bloccata’. “La mia storia con Pino Daniele iniziata quando era già separato”, scrive la donna.

''La mia storia con Pino Daniele iniziata quando era già separato'': Amanda Bonini smentisce di aver 'scippato' il cantautore alla Sciabbarrasi

Amanda, che nel libro di Perone, Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò, ha raccontato gli attimi precedenti alla morte di Daniele, la corsa verso l’ospedale e il dramma vissuto, sul social linka il pezzo del quotidiano, titolato “Guerra tra le ex di Pino Daniele, pronta una diffida legale: salta l'omaggio al cantante a Domenica In” e scrive: “…No comment… Per rispetto nei confronti di Pino e della mia dignità tengo a precisare che la nostra storia è iniziata quando si era già separato e viveva da diversi mesi da solo nella casa di Roma in zona Prati”. C’è anche un post scriptum: “Chi mi conosce sa che io non faccio guerre…”.

La Bonini precisa ulteriormente in un altro post: “Il nostro intervento voleva essere la valorizzazione dei messaggi educativi contenuti nei versi di Pino, in linea con la mia professione di docente e di formatore in Didattica delle Emozioni…”.

Nell’articolo in questione si legge: “La guerra delle ‘mogli’ ha bloccato il ricordo di Pino Daniele a Domenica In. Sabato era tutto pronto, organizzato il viaggio dell’ultima compagna (Amanda Bonini) del grande musicista da Viterbo a Roma, mandato anche il comunicato stampa che ne annunciava la presenza in trasmissione insieme al giornalista Pietro Perone. Poi è saltato tutto, ‘per sopraggiunte priorità’. Le priorità però sono la diatriba più che decennale che lega Amanda Bonini all’ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi. Mai digerito, oltre ogni accettazione delle pieghe che prendono i sentieri della vita, lo scippo sentimentale, quando Pino Daniele si innamorò di Amanda e decise di lasciare Fabiola. A gettare sale sulla ferita poi l’accusa dell’ex moglie di non avere prestato gli adeguati soccorsi a Pino nel momento del malore che lo ha portato alla morte”.

E ancora: “All’origine della cancellazione del ricordo del musicista c’è la telefonata (‘durissima’ dicono) che Fabiola ha fatto a Mara Venier, in cui ‘invitava’ la Rai e Domenica In a non dare spazio ad Amanda Bonini, pronta anche una diffida legale. A quel punto Mara Venier ha preferito annullare la partecipazione e posticipare il ricordo per non trasformare un omaggio in una zuffa. ‘E’ una mia decisione, me ne assumo la responsabilità’, le parole che lascia trapelare la conduttrice. Nella telefonata Fabiola Sciabbarrasi ha insistito anche sul grande dolore che la presenza di Amanda avrebbe arrecato alle figlie. Insomma un clima tutt’altro che natalizio. Così Mara Venier ha cancellato tutto”.

Il programma renderà omaggio all’artista domenica 5 gennaio, esattamente a 10 anni dalla morte. Unico invitato Pietro Perone. Amanda però racconta la sua verità, dopo anni di silenzio, via web.