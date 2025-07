La conduttrice e attrice 43enne lo confessa in un’intervista al Corriere della Sera

E’ stata sposata con Francesco Montanari dal 2016 al 2020: “Avevo avuto la mia sceneggiatura standard”

Andrea Delogu parla della sua carriera professionale piena di successi. Nella lunga intervista al Corriere della Sera si svela pure sul privato e spiega come l’ha conquistata il fidanzato Luigi Bruno, 16 anni meno di lei, con cui sta insieme da ben 4 anni. “E’ molto bello e molto giovane”, dice sul modello 26enne.

"E' molto bello e molto giovane": Andrea Delogu spiega come l'ha conquistata il fidanzato Luigi Bruno, 16 anni meno di lei, con cui sta insieme da 4 anni

La Delogu, quando le viene chiesto se lei in amore abbia prediletto la parola o l’estetica, replica: “Crescendo, si cambia: ci sono momenti in cui ho cercato sicurezza o ho voluto dare io protezione, o volevo salvare o volevo essere adorata... Ma mi sono sempre innamorata, ho sempre sofferto, ho il senso del melò italiano: mi metto nella doccia e piango. Poi, piano piano, ricomincio”.

Andrea aggiunge: “Potrei dirle che il mio compagno, con cui sto da quattro anni, mi ha colpito perché è molto bello e molto giovane, in realtà, mi ha conquistata perché, davanti alle mie resistenze, che ero separata da un anno, non ha mollato un secondo”.

La 43enne è stata sposata con Francesco Montanari dal 2016 al 2020

Ha portato in teatro lo spettacolo intitolato: “40 e sto”. E’ nato dal suo divorzio con Francesco Montanari, con cui è stata sposata dal 2016 al 2020. L’artista chiarisce: “Avevo avuto la mia sceneggiatura standard: il matrimonio, la famiglia... E quando è finita, ho sofferto ma ho capito che non era quello che desideravo, non capivo dove stava andando il mondo e lo chiedevo agli altri, sul palco, accorgendomi che non ero solo io a non capire. Con quello spettacolo ho messo alla mia vita la colonna sonora di Notting Hill invece che di Carmina Burana. Dopo 78 repliche, ho smesso, ma scriverò 50 e sto”.

Sta bene, è orgogliosa del suo percorso, Andrea in passato ha sofferto di depressione: “Me la sono portata dietro latente per tanto, ma stavo facendo la gavetta. E la necessità di sopravvivere era tale che la depressione se ne stava sopita. Poi, è arrivato il successo, stavo per sposarmi e ho sentito un pezzo rotto dentro di me, ingestibile. Ci è voluta forza per uscirne: quattro o cinque anni di analisi”. La sua idea di felicità è semplice: “Conquistare la serenità. La felicità l’ho provata, dura un secondo. La felicità è un momento di distrazione”.