Claudio Santamaria festeggia 51 anni in campagna con la moglie Francesca Barra e l'amica comica Katia Follesa, sulla torta c'è un 'errore': guarda

In un casale nel piacentino l’attore celebra il giorno speciale con le persone a lui più care

E’ nato a Roma il 22 luglio 1974. Claudio Santamaria festeggia 51 anni in campagna con la moglie Francesca Barra e l'amica comica Katia Follesa. Sulla torta c'è un ‘errore’: le candeline sottolineano un’età irreale, ‘466’. Tutti ridono per la ‘trovata’ inusuale. Sono state messe a caso, evidentemente, anche se 46 più 5 avrebbe composto il numero esatto. Ma non è certo un problema.

L’attore celebra il suo giorno speciale in un casale nel piacentino insieme alle persone a lui più care, tra le quali Katia. La 49enne è legata a Francesca, 46 anni, da una lunga amicizia. E’ anche lei proprietaria di una casa in campagna in Val Trebbia, così ha organizzato il piccolo party.

La Barra, in questo periodo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rete 4 con 4 di Sera, programma che conduce con Roberto Poletti, nelle IG Stories la ringrazia. Posa insieme all’adorato consorte, sposato nel 2017 e da cui ha avuto nel 2022 Atena. E’ pure madre di Renato, 2006, Enna Angelina, 2013, e Greta, 2016, nati dal matrimonio con Marcello Molfino. Anche Claudio è padre pure di Emma, 2007, avuta da Delfina Dellettrez Fendi.

Santamaria è appena tornato dal Marocco, dove ha girato il nuovo film di Gabriele Muccino. Le riprese sono iniziate a Tangeri e proseguiranno a Roma, per un totale di 8 settimane.