"Ormai è un meme vivente": Selvaggia Lucarelli spiega perché secondo lei Barbara d'Urso non fa più tv

In “Vale Tutto", la sua newsletter, la 50enne analizza il lungo stop della conduttrice 68enne

La definisce “cinica”: “Ha assorbito le caratteristiche virali che tutti le attribuiscono”

E’ un’analisi spietata e senza peli sulla lingua, nello stile che le appartiene. Selvaggia Lucarelli spiega perché secondo lei Barbara d'Urso non fa più tv. In “Vale Tutto", la sua newsletter, la 50enne viviseziona il lungo stop della conduttrice 68enne. “Ormai è un meme vivente”, sottolinea.

“L’ultima volta che Barbara D’Urso è stata in tv - lo posso dire - io c’ero. Aveva ballato (benino) con un ballerino portato da casa, avevo commentato che la trovavo in forma e che in fondo questo le interessava, essere la più figa di tutte. Lei mi diede una risposta fulminante: ‘Io sono la più figa di tutte’”, esordisce Selvaggia, definendo il siparietto spiritoso a Ballando con le Stelle.

Poi la Lucarelli affonda: “Una persona meno capace di rilasciare interviste in cui davvero dica ciò che le passi per la testa, non l’ho vista mai”. E ancora: “La sua tv era quella in cui lei creava dinamiche spesso mortificanti per ospiti o spettatori e poi ‘io mi dissocio’”.

“Barbara D’Urso è sempre stata questo: cinica”, sottolinea la scrittrice e blogger. “Sapeva anche fingersi abilmente una del popolo ('saluto le donne che stirano') mentre acquisiva sempre più potere”, aggiunge. Poi precisa: “Negli anni, però, è rimasta sempre più sola”.

Selvaggia crede che la scomparsa di Silvio Berlusconi abbia segnato anche la morte professionale di Barbara. “Non ha saputo più scindere il suo personaggio dalla persona”, chiarisce. Torna con la memoria alla foto della presentatrice scattata in chiesa durante il funerale del Cavaliere, il 14 giugno 2023.

“Le sue foto al funerale mentre pregava in tubino attillato con le maniche di pizzo in stile spot anni 2000 di Dolce e Gabbana diventano subito meme - scrive - Ma, come detto, siamo oltre: lei è ormai un meme vivente. Non è più semplice oggetto di ironia, ha assorbito lei stessa le caratteristiche virali che tutti le attribuiscono. Non se ne rende conto, ma prega in chiesa con la stessa faccetta con cui prega in diretta tv con Salvini”. Selvaggia si chiede se l’era ‘d’Urso’ possa rinascere o se sia tutto finito.