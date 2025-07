"Avevo una storia mediatica che fagocitava tutto il resto": Stefano De Martino parla della forte pressione quando era sposato con Belen

Il conduttore Rai 35enne scrive una lunga lettera al settimanale Chi

Spiega com’è cambiato negli anni il suo rapporto con il gossip e i magazine

Il suo punto di vista sul gossip è cambiato negli anni. Stefano De Martino in una lunga lettera indirizzata a Chi e pubblicata dal giornale lo spiega. Parla anche della forte pressione quando era sposato con Belen. “Avevo una storia mediatica che fagocitava tutto il resto”, sottolinea. Il conduttore 35enne anche adesso è perennemente al centro dei riflettori: tante le donne che gli vengono affiancate. L’ultima è Caroline Tronelli, 23 anni, figlia di amici di famiglia, con cui parrebbe essere in grande intimità.

“Negli anni ho cambiato il mio punto di vista sul gossip. La cronaca rosa e la vita professionale non sono antagonisti: più cresce la popolarità e più cresce la curiosità. E’ il termometro del mio lavoro e, certo, non mi lamento. Anche perché ho capito che il gossip, inteso come chiacchiera bonaria, fa parte dell'animo umano, la curiosità è intrinseca alla nostra natura", scrive De Martino. “Capisco che il gossip è ovunque e che noi 'della televisione', con le nostre piccole storielle, gli facciamo un baffo”, aggiunge.

"Quando mi sento sotto pressione perché magari si parla tanto di me, e cercano di trovarmi una fidanzata a tutti i costi, relativizzo. In fondo sono un personaggio pubblico in un piccolo Paese del mondo. Penso alla scena del film ‘Caro diario’, quando Nanni Moretti compie 40 anni e il suo amico regista Renato De Maria prende un metro e gli dice: 'Quanto pensi di vivere, 80 anni? Ecco, questi sono 80 centimetri, ne tolgo 40, e questo è quello che ti rimane'. E io mi posso preoccupare di cose cosi estemporanee?”, precisa ancora l’ex ballerino di Amici.

Prima per lui era diverso. "I primi tempi in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo talvolta insofferenza, anche perché venivo visto solo in quella chiave. Ero un ballerino e ho avuto una storia mediatica che fagocitava tutto il resto. La mia professione, in quegli anni, pesava meno della mia storia. E, se sei ambizioso e hai un'idea di futuro come quella che avevo io, un po' ne soffri", svela. "Quando c'è più attenzione alle tue vacanze che al tuo lavoro, cosa fai? L'unica cosa è vivere e continuare a coltivare la tua passione”, chiarisce. Non fa mai il nome di Belen.

In quel momento aveva deciso di fermarsi con la televisione: "Non ho più lavorato in tv. Ma ho sempre creduto che, alla fine, la vita avrebbe trovato la sua strada. Sapevo che dentro di me c'era altro e l'ho considerata un'occasione per 'ricentrarmi'. In quel momento ero in un frullatore. Sono diventato papà a 22 anni, stavano cambiando molte cose. E ho capito, col senno di poi, che tutto è servito, perché mi ha fatto realizzare chi volessi diventare. Senza quella battuta d'arresto mi sarei avvitato su me stesso".

E’ stata Maria De Filippi a dargli nuova linfa: “Mi ha chiamato per condurre il day time di Amici e, a quel punto, mi è stato chiaro quello che volevo fare: parlare al pubblico, mettere in pratica quello che avevo imparato. Avevo un sogno nuovo e, in quel momento, è diventato realtà”.

"A quel punto è stato bello vedersi raccontati nelle frivolezze e, magari, anche in quello che fai. 'Questo sta con una ragazza in barca, ma fa il conduttore, il cantante, etc... ed è anche bravo'. Quando anche io ho conquistato questa doppia chiave di lettura, mi sono sentito più sereno. Qualcosa avevo fatto”, conclude Stefano.