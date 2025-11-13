Andrea Delogu in sala prove con Nikita dopo il lutto: momenti di amicizia e tenerezza, guarda

La 43enne sabato prossimo proverà a rientrare in gara a “Ballando con le Stelle” dopo lo stop

Il 31 ottobre scorso ha subito un gravissimo lutto: è morto il fratello 18enne Evan

Dopo aver ripreso la conduzione de “La Porta Magica”, riappare anche negli studi del talent

A provare a ridarle un po’ di sorriso ci pensa l’insegnante Nikita, che l’abbraccia teneramente

Andrea Delogu è tornata nella sala prove di Ballando con le Stelle dopo il grave lutto che l’ha colpita.

La conduttrice lo scorso 29 ottobre ha perso il fratello Evan, morto a soli 18 anni a causa di un incidente stradale.

Per circa due settimane ha fermato completamente tutte le sue attività lavorative – oltre ad essere una concorrente dell’edizione in corso del talent di Rai1, conduce anche il programma “La Porta Magica” su Rai2.

Andrea Delogu, 43 anni, si rive per la prima volta in sala prove in vista di Ballando con le Stelle dopo il terribile lutto

Lunedì scorso ha però deciso di tornare in video, ovviamente non senza qualche difficoltà.

Ora per la prima volta viene vista nuovamente anche ad allenarsi con il suo insegnante del programma di Milly Carlucci, Nikita Perotti.

Mercoledì 29 ottobre, Andrea ha perso il fratello Evan a soli 18 anni a causa di un incidente stradale con la moto

E’ stato proprio Nikita nella serata di giovedì 13 novembre a condividere su Instagram una breve clip in cui appare mentre si esercita con la 43enne.

Nel video, Andrea guarda la telecamera con uno sguardo un po’ spento. Poi però ci pensa proprio Nikita a provare a farle tornare il sorriso. Fa dei gesti buffi davanti allo specchio mostrando i muscoli, sul volto di lei riappare un po’ di leggerezza.

Nikita prova a far tornare un po' di sorriso sul volto di Andrea scherzando davanti allo specchio con gesti buffi

I due si scambiano anche un tenerissimo abbraccio: in questo momento Perotti è un vero e proprio punto di riferimento per Delogu.

E’ inoltre stato proprio Nikita ad aver partecipato ai funerali di Evan a Bellaria, in provincia di Rimini, il 31 ottobre scorso, in rappresentanza di tutta la produzione dello show di Rai1.

Andrea e Nikita in queste settimane hanno stretto un legame forte

Sabato 15 novembre i due proveranno a rientrare in gara a “Ballando” partecipando ad uno spareggio con Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, e con Marcella Bella e Chiquito.

Lunedì scorso riprendendo la conduzione de “La Porta Magica”, Andrea ha raccontato: “Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate. Ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”.

Alla fine della clip si vede un tenero abbraccio fra i due

“Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età”, ha aggiunto.

“Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo a Evan”, ha poi fatto sapere.