Benjamin Mascolo condivide le foto delle nozze 'segrete' con Greta: ''L’abbiamo fatto per noi''

Il cantante – ex del duo Benji e Fede – il 13 novembre di due anni fa ha sposato Greta

Il mese scorso i due sono diventati genitori di Athena

Ora il 32enne ha voluto condividere gli scatti del matrimonio che si è svolto in “segreto”

Ha spiegato perché hanno voluto ci fossero così poche persone

Benjamin Mascolo ha voluto condividere le foto del suo matrimonio “segreto” con Greta Cuoghi.

La coppia si è sposata nel novembre del 2023 con rito civile a Modena e ieri, giovedì 13 novembre 2025, il 32enne – che ha raggiunto la fama grazie al duo “Benji e Fede” – ha deciso di postare sul social alcuni momenti di quel giorno, spiegando perché le nozze si sono svolte “in segreto”.

Benjamin Mascolo, 32 anni, nel giorno delle sue nozze "segrete" con Greta Cuoghi a Modena nel novembre del 2023

“Due anni fa ci siamo sposati in segreto. Volevamo che il giorno più bello della nostra vita restasse al sicuro. Lontano dagli occhi di un mondo che, troppo spesso, ha smesso di credere nel per sempre”, ha scritto vicino alle immagini.

I due, che solo il mese scorso hanno accolto al mondo il loro primo figlio, o meglio figlia (si chiama Athena), non dovevano dimostrare niente a nessuno: “L’abbiamo fatto per noi. Perché la nostra storia meritava un vero giorno uno”.



“Quel lunedì mattina, 13 novembre 2023, eravamo solo noi. La famiglia più stretta, Simba, i testimoni. Dieci minuti prima di entrare in Comune, con le mani che tremavano, ho preso un caffè al bar in centro”, ha ricordato.

Ha incontrato per caso un suo amico d'infanzia che passava di lì: “Mi ha visto fresco di sartoria e si è insospettito. Gli ho detto: ‘Vieni con me’. In rappresentanza di tutti gli amici della nostra vecchia compagnia”.

Quando ha visto Greta è rimasto folgorato ancora una volta dalla sua bellezza: “Con quel vestito bianco. Semplice, elegante, bellissimo. E in un istante ho capito che non avrei potuto scegliere niente di diverso. Lei era il mio sì, prima ancora di pronunciarlo”.

I due escono dopo il rito civile, mano nella mano da marito e moglie

Infine ha spiegato che forse un giorno rinnoveranno le promesse in chiesa. “Ma intanto va bene così. Perché quel giorno, così com’era, era perfetto”.



“Buon anniversario”, ha concluso.