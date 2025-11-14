''L’ho saputo dai giornali'': Andrea Pisani parla per la prima volta della fine della storia con Beatrice Arnera, che sarebbe legata a Raoul Bova, lei replica

Il comico, ospite al podcast di Gazzoli, spiega anche il dissing contro l’attore 54enne a LOL

“Mi sento vittima di una roba più grande. Mi sono trovato la mia vita cambiata, anzi devastata”

Il 38enne e la 30enne sono genitori di Matilde, nata a marzo 2024, l’addio un anno dopo

L'attrice e comica lapidaria nelle Storie ribatte durissima: "Non parlo perché..."

E’ commosso, quasi in lacrime. Andrea Pisani, intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, parla per la prima volta della fine della storia con Beatrice Arnera, che sarebbe ora legata a Raoul Bova, con cui è stata spesso paparazzata. “L’ho saputo dai giornali”, confessa addolorato. Lei replica nelle sue IG Stories: "Non parlo perché...".

''L’ho saputo dai giornali'': Andrea Pisani commosso parla per la prima volta della fine della storia con Beatrice Arnera, che sarebbe legata a Raoul Bova

Il 38enne e la 30enne erano diventati una coppia nel 2021. A marzo 2024 è nata la loro unica figlia, Matilde. L’addio è arrivato un anno dopo, ad agosto. “Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più”, spiega l’artista, nato a Torino.

“Mi sento vittima di una roba più grande. Mi sono trovato la mia vita cambiata, anzi devastata”, svela Pisani. E racconta: “Ci siamo incrociati nel 2021, io mi stavo sposando. Rivedo lei e non so perché, ma stavolta non sono stato impacciato, sono stato vulnerabile, molto, mi stavo sposando non era una roba leggera, mancavano due mesi. Questa roba mi ha mandato in tilt, l'ho respinta, pensavo di non poter mandare all'aria una cosa più grande per una cosa che non so neanche dove mi può portare, magari è un'infatuazione. Lei ha spinto molto. Io avevo il cuore diviso in due, alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava quella più onesta, non so dove mi porta questo sentimento, ma non posso fare l'altro passo con questo cuore impegnato”.

“Mi sento vittima di una roba più grande. Mi sono trovato la mia vita cambiata, anzi devastata”, svela il 38enne. La 30enne paparazzata con l'attore 54enne da Chi

Lui e Beatrice condividevano molto sui social della loro relazione: “Era vita vero e ti dico, anche la forza di quei contenuti era proprio quello, ma quanto trasuda di realtà una cosa vera, era genuina al 100% e quei contenuti li ha amati tanta gente, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo costruito tantissimo insieme. Lei ha scoperto di poter fare dei lavori che non poteva fare, Io l'ho guardata e le ho detto ‘tu sei la più brava di tutte’ e lei si è fidata, adesso ha due mestieri in più, fa la comica, l'artista, riempie i teatri”.

In estate la crisi. "Io non so quando ci siamo lasciati – chiarisce Andrea - ma considero dall'ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c'era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto?”. Parla delle paparazzate di Arnera con Bova.

I due ex in una foto che li ritrae insieme: sono genitori di Matilde, nata a marzo 2024, l’addio un anno dopo

E’ arrivato il suo dissing contro Raoul a LOL, la nuova stagione è stata anticipata sui social dal profilo ufficiale. L’attacco è diventato pubblico così. “E’ stata difficile, non ho voglia di giudicare - spiega il comico - quella cosa mi fa stare molto male, decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni, poi ne esce un'altra, poi un'altra. La gente che mi chiede, e io ho detto senti sputo rime. Penso di essere stato umano in quella roba lì, ho deciso di farlo con i miei amici li davanti. Un'esigenza ce l'avevo".

"Io mi sono trovato la vita devastata... Lei non si è pronunciata, quindi, la gente pensa delle cose. Io non mi vergogno a dirlo, con Beatrice ho raggiunto livello di felicità 10 su 10 e non rinnego nulla di ciò che è stato, è stato così bello. Sto pagando il fatto di essere stato felice 10 su 10, tornerà la felicità, perché questo non è un momento felice. Ma ho un sacco di amici”, conclude Pisani.

La replica dura della Arnera sui social

A caldo arriva la replica di Beatrice. Nelle sue IG Stories l'attrice e comica dura ribatte: "Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea". E la chiude qui.