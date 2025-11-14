''Reazione da ignorante'': Scintille a X Factor tra Paola Iezzi e Achille Lauro, ecco cos’è successo

Durante il quarto live va in scena lo scontro tra i giudici del talent show di Sky

E’ lui a chiedere scusa a lei dopo e sui social i follower si indignano perché ritengono che fosse dovuto accadere il contrario. Sono scintille a X Factor tra Paola Iezzi e Achille Lauro. “E’ una reazione da ignorante”, gli sottolinea la 51enne. Il 35enne ha criticato fortemente la scelta della collega sul brano assegnato a Viscardi, uno dei suoi talenti.

Paola decide di far esibire il suo artista con Il cielo in una stanza, pezzo storico di Gino Paoli, rimaneggiato in versione jazz. Al momento dei giudizi, durante il quarto live del talent show di Sky, Lauro distrugge la performance. “Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato: hai svuotato il sentimento di questa canzone incredibile”. Anche Jake La Furia concorda: “Si è esagerato nella direzione sbagliata”.

Gli animi si accendono. “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video”, replica Paola. E aggiunge lapidaria: “E’ una reazione così ignorante”. Francesco Gabbani cerca di smorzare il tutto: “Questa è una versione dichiaratamente jazz, è una rivisitazione credibile. Mi hai ricordato la delicatezza di Chet Baker”. Achille inorridisce: “Non scomodare certi personaggi”. Paola dissenta ancora. La Furia ammette di non amare il jazz e sottolinea: “Se a uno non piace una cosa, non è ignorante”.

Giorgia cerca di riportare la calma, ma lo scontro continua. Viscardi rivela che è stato lui a voler interpretare la canzone così. Potrebbe finire con un litigio vero e proprio, ma Lauro, alla fine, chiede scusa alla Iezzi per aver esagerato, spiegando che era un suo giudizio personale. Lei non ricambia, però, le scuse, nonostante gli abbia dato dell’ignorante. E così il popolo del web insorge contro di lei.