Andreas Muller e Veronica Peparini, estate magica con le gemelline Penelope e Ginevra: alba al mare

Il ballerino e la coreografa sono diventati genitori delle piccole a febbraio

Per loro è la prima estate con le bimbe tanto desiderate

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno vivendo la loro prima estate con le amate gemelline.

La coppia, 28 anni lui e 53 anni, lo scorso 18 febbraio ha accolto al mondo le piccole Penelope e Ginevra.

Le bimbe, fortemente volute, sono il centro delle loro vite. Stanno facendo di tutto per fargli passare una stagione estiva serena e salutare.

Andreas Muller, 28 anni, con una delle gemelline in spiaggia

Così qualche giorno fa Andrea e Veronica hanno messo la sveglia all’alba per portare le piccole in spiaggia prima che i raggi solari diventassero troppo intensi per le bebè.

Sul social il ballerino ha condiviso un tenero montaggio con alcune immagini girate al mare. Ha scritto su Instagram: “Alba in spiaggia diversa da tutte quelle che avevo vissuto fino ad oggi! Questo è un ricordo speciale, lo so già. Amo tutti in questo video”.

Veronica Peparini, 53 anni, e una delle gemelle nate a febbraio

Se per Muller Ginevra e Penelope sono le prime e uniche figlie, la Peparini è già mamma di Daniele e Olivia, avuti da una precedente relazione.

A ‘Novella 2000’ ha raccontato qualche tempo che fa entrambi sono molto contenti della nascita delle sorelline più piccole.

Ha detto: “Daniele e Olivia vogliono essere molto presenti. Daniele, che è un po’ più grande, le vuole anche cambiare. Tutti e due le vogliono prendere in braccio, sono molto affettuosi con loro e ci aiutano anche”.

“Io non allatto al seno, così capita che ci pensino loro. Questa per me era la sfida più grande”, ha aggiunto.