''A me piacciono soprattutto le donne'': Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, rivela in tv le sue preferenze sessuali

Lo fa insieme alla famosa mamma 49enne, entrambi ospiti di Alessia Marcuzzi

Deve rispondere velocemente a una serie di domande a raffica, ospite di Obbligo e Verità, il nuovo programma tv di Alessia Marcuzzi su Rai2. Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, lo fa e rivela così in tv le sue preferenze sessuali. “A me piacciono soprattutto le donne”, ammette.

La Pinella chiede alla 23enne e all’attrice 49enne di tutto. Si scopre che nessuna delle due ha mai spiato il cellulare dell’altra. Sul miglior consiglio ricevuto dal genitore, Anna Lou risponde: "Da piccola mi stavano bullizzando e tu mi hai detto dagli del cog**one". Asia ricorda, invece, di averle suggerito di alzare le mani.

"Una cosa che ti piace di Morgan?”, domanda a entrambe Alessia. "La sua genialità", dice la Argento. "La sua dolcezza con me e le sue figlie", svela la ragazza. Asia confessa i difetti peggiori della figlia: "Dice le parolacce ed è disordinata".

Il fuoco di domande continua, si sposta poi sui personaggi famosi. La Marcuzzi mostra alcune foto di vip a mamma e figlia per capire chi piaccia loro. Le due ‘bocciano’ Achille Lauro e anche Olly. Cannavacciuolo non è indifferente ad Asia. Pure Berrettini viene depennato. Anna Lou sottolinea quindi: "A me piacciono sopratutto le donne”.

La Argento vede l’immagine di Vincent Cassel e sbotta: “Noioso, gli attori du palle a letto, parlano solo di sé". Alessia Marcuzzi ha l’approvazione di entrambe, Damiano David non piace. E’ la volta di Rose Villain. "Non me la porterei a letto, troppo giovane", commenta Asia, che invece va pazza per Herbert Ballerina in studio con loro.