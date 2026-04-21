La cantante parla degli hater che l’hanno duramente attaccata dopo la decisione di separarsi da Michele Panzarino

I due si erano sposati nel 2016: lei, mamma anche di Fabio, 18 anni, avuto dall’ex, da lui ha avuto Elena, 8 anni

Annalisa Minetti, a due anni dal divorzio, in tv, ospite de La Volta Buona, svela che è nuovamente fidanzata. “C’è una persona”, confessa la cantante e atleta paralimpica 49enne a Caterina Balivo. Aveva sposato Michele Panzarino nel 2016. Mamma anche di Fabio, 18 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito, da lui ha avuto Elena, 8 anni. A maggio 2025 a Verissimo, tra le lacrime, aveva annunciato la fine del suo matrimonio, avvenuta già da tempo, scelta presa da lei perché non era più felice.

''C’è una persona'': Annalisa Minetti a due anni dal divorzio in tv svela che è nuovamente fidanzata

La Minetti parla degli hater, che l’hanno duramente attaccata sui social per aver chiuso il legame con Michele. “Sono passati ormai due anni, ma la situazione non è cambiata. Ho smesso di rispondere perché è inutile parlare con chi non vuole ascoltare. Io credo molto nel parlare e nell’educare, ma non tocca a me farlo con chi non vuole cogliere questa opportunità. Io ho la mia vita, faccio le mie scelte”, sottolinea.

“Come il fatto che corro tutti i giorni - prosegue Annalisa - Mi criticavano dicendo: ‘invece di andare a correre dovevi stare a casa con tuo marito’, ma io ho rispetto per questo strumento che è lo sport che mi ha dato tanta gioia e motivazione e mi ha fatto riscoprire la mia autonomia, ma anche la mia femminilità”.

La cantante parla degli hater che l’hanno duramente attaccata dopo la decisione di separarsi da Michele Panzarino

La Balivo le chiede se ha ritrovato l’amore. L’artista, che ha perso completamente la vista a causa di una retinite pigmentosa associata a una degenerazione maculare, si sbottona: “Il mio cuore batterà sempre d’amore. In questo momento c’è una persona, è una nuova esperienza sentimentale: il cuore non si deve chiudere mai, vale sempre la pena di amare, anche se dovesse durare solo un giorno, chi non lo fa, chi decide di non amare si proietta verso l’infelicità”. Caterina prova a farle confidare chi sia questo ‘lui’. Lei si chiude: “Chi è? Non te lo dico, non lo saprete mai”.