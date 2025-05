''Ho preso casa a 1 km dal padre di mia figlia'': Annalisa Minetti in tv parla della separazione e ammette di avere ''bisogno di piangere''

A La Volta Buona la cantante e atleta paralimpica 48enne torna sull'addio con Michele Panzarino

Si preoccupa per Elena, la figlia di 7 anni che i due anno avuto: “Questo non deve ricadere su di lei”

Annalisa Minetti, dopo aver annunciato l’addio con Michele Panzarino a Verissimo, sempre in tv, stavolta a La Volta Buona, parla della separazione. Ammette di avere “bisogno di piangere” e svela: “Ho preso casa a 1 km dal padre di mia figlia. Volevo che non vivesse la nostra separazione come una reale separazione dal padre, ma semplicemente ‘mamma e papà non sono più una coppia ma rimangono la mia famiglia’”.

La 48enne, cantante e atleta paralimpica, vive un momento complicato. Già nel 2013, dopo 12 anni insieme e 10 di nozze, aveva vissuto il ‘dramma’ del crack con Gennaro Esposito, da cui nel 2008 ha avuto Fabio. Ora un altro rapporto sentimentale importante è naufragato.

“Sto soffrendo tantissimo, ho bisogno di piangere, di vivere il mio dolore per ritrovarmi. Ho sempre cercato di sorridere e nascondere le mie emozioni, non lo voglio più fare - dice alla Balivo la Minetti - Sentivo un'insoddisfazione enorme, avevo bisogno di respirare un'aria che fosse diversa da quella che stavo respirando”.

L’artista aggiunge: “Ho vissuto così intensamente il ruolo di mamma da essermi messa un po' da parte come donna, avrei dovuto pensare un po' di più anche a me. Purtroppo, questo mio percorso interiore ha leso il rapporto con mio marito Michele. Mi sono presa cura di lui come fa una mamma e non una moglie, abbiamo perso la complicità”.

Poi Annalisa confida: “Ho preso una casa ad 1 km dal papà. Io e mio marito ci stiamo separando e ogni tanto litighiamo, ma Elena Francesca deve vedere che i suoi genitori non stanno più insieme, questo non deve ricadere su di lei. In questo periodo lei è molto mammona, però vede suo papà quando vuole. Voglio stimare il mio ex marito per far vedere a mia figlia che può amare entrambi i suoi genitori e che i suoi genitori la amano. Noi ci siamo lasciati, ma lei deve essere libera di avere fiducia nell’uomo e nell’amore".