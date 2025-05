''Si è formato più in palestra che altrove'': Iago Garcia attacca in tv Michele Morrone dopo l'invettiva del collega sul cinema 'di sinistra'

A La Volta Buona lo spagnolo 46enne è lapidario sul pugliese che lavora molto a Hollywood

Iago Garcia non gliele manda di certo a dire. A La Volta Buona il 46enne, ex gieffino, attacca Michele Morrone, dopo l’invettiva social del collega 34enne sul cinema ‘di sinistra’. In tv dice candidamente la sua: “Si è formato più in palestra che altrove”.

Caterina Balivo gli domanda cosa pensi di quel che ha scritto Morrone sui social. Lo spagnolo, con la sua solita calma serafica, così, affonda. “Ieri sera ho visto Belve, non tutta la puntata, però ho visto quello che ha detto Morrone sul cinema italiano e non soltanto. Io avevo un bel rapporto con lui a Ballando Con le Stelle, ma a volte però la formazione non deve avvenire in palestra, ma anche a scuola, nella recitazione, sul set, nelle biblioteche”, sottolinea.

Iago è spietato: “Forse lui si è formato più in palestra che altrove. Adesso, gli attori stanno più in palestra che altrove. Forse ha frequentato troppo le palestre e non tanto altri luoghi… Secondo me le parole vanno pesate un po’ di più. Fare delle accuse contro gli artisti in generale, non mi sembra corretto, magari se ce l’hai con qualcuno di specifico dovresti dirlo, se punti tutti gli artisti stai facendo un grosso errore perché metti tutti sullo stesso piano”.

“Io vi invito a leggere il post di Michele, vi farete la vostra opinione, questa è la mia”, conclude Iago. Il post in questione, però, Michele, forse resosi conto dell’errore di comunicazione commesso, lo ha rimosso. Il pugliese nato a Bitonto, che oggi lavora molto a Hollywood e ritiene di essere un divo internazionale, ha anche chiesto scusa. “Quello che ho scritto oggi sui social è frutto di un disagio, mio e di moltissimi altri artisti, che viene dall’amore profondo che ho per il mio lavoro e dalla grande voglia di farlo nel mio Paese. Solo questo. Chiedo scusa a ogni modo per non avere usato le parole appropriate e per avere eventualmente offeso qualcuno”, scrive.