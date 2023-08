''Ho ansia, paura, angoscia, non merita di stare male'': Giulia De Lellis in lacrime sul social, ecco perché

L’influencer crolla: il suo cagnolino, Tommy, operato alla testa

“Incrociamo le dita e speriamo che recuperi la vista e si rimetta”

Giulia De Lellis crolla. Sul social si fa vedere in lacrime: il perché è semplice. L’influencer soffre, è in ansia per il suo cagnolino, Tommy, un volpino di Pomerania, che affronta un delicatissimo intervento alla testa. “Ho ansia, paura, angoscia: non merita di stare male”, dice la romana piangendo.

“Volevo aggiornarvi su Tommy, per chi non dovesse essere sul mio gruppo Telegram. Tommy è in una clinica dove ha iniziato un percorso per un’operazione molto delicata alla testa. Finalmente, dopo una serie di check, controlli e cure, ha avuto l’ok e stamattina alle 10 è iniziato l’intervento. Come finiranno, i medici ci chiameranno e ci informeranno. Siamo veramente fortunatissimi perché abbiamo trovato delle persone che, prima di essere dei grandi professionisti, sono anche degli esseri umani strepitosi. Ci stanno molto vicini, perché, non potendo stare accanto a Tommy e comunicare con lui, questi medici ci stanno aiutando da ogni punto di vista. Siamo in attesa di notizie…”, rivela la 27enne nelle sue IG Stories.

“Non ne sto parlando tanto perché è una cosa che mi crea un’ansia, una paura, un’angoscia che… Va beh, lasciamo perdere. Se avete un animale che vi sta a cuore, capirete - prosegue Giulia - Speriamo che questa operazione vada nel migliore dei modi, soprattutto non vediamo l’ora che Tommy esca dal reparto un po’ più delicato, per poterlo andare a trovare. Adesso sono 15 giorni che non lo vediamo… Mi manca il cagnolino mio, ecco! Per dirlo io, fidatevi, significa che sto proprio di mer*a. Dovete sapere che io con Tommy non ho un rapporto morboso. Ci sono tante mie amiche che se lasciano il cane due giorni alla mamma o al fidanzato, gli manca l’aria. Io invece con lui ho un rapporto abbastanza sano. Però adesso inizio a stare proprio di mer*a: mi manca il mio cane”.

La De Lellis ha gli occhi gonfi di pianto, se li asciuga ma non riesce a contenersi. “Ora mi fate fare la piagnona, che io non sopporto queste cose, per questo preferisco parlarne su Telegram in tranquillità - sottolinea ancora - Comunque incrociamo le dita e speriamo che Tommy recuperi la vista, si rimetta nel migliore dei modi, perché lui è troppo un bravo ragazzo, ha un carattere troppo bello, va d’accordo con tutti. Non se lo merita di stare male”.