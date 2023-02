I Donnalisi sono arrivati ai titoli di coda, eppure dopo la diretta accade di tutto

Il 30enne romano chiede scusa, l’attrice 30enne, eliminata, dice che non c’è stato nulla, ma…

Antonella Fiordelisi crolla ancora una volta in lacrime, accusata da molti, persino da Orietta Berti, di recitare. La 24enne vede la clip preparata da Signorini su Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, in cui i due si lanciano in abbracci, baci innocenti e carezze, è ci rimane male. La ciliegina sulla torta sono le palpatine accadute nel Van: il 30enne ammette di aver toccato il seno dell’attrice sua coetanea. Voleva semplicemente capire se le protesi del décolleté rifatto fossero dure o morbide: così dice.

Antonella Fiordelisi crolla in lacrime per le palpatine di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia. Lui: ''E' finita già da un mese'', poi ritratta

Antonella esplode: per lei è finita. Si confronta con i due. Nicole ammette gli sfioramenti, ma sottolinea che per lei quella col romano è solo una bella amicizia. La salernitana, in crisi, chiarisce che, nonostante la 30enne non le stia così simpatica, la colpa di tutto è di Edoardo. Non si fida più: lo vuole fuori dalla sua vita.

La 24enne vede la clip del 30enne in intimità con l'attrice ed esplode

La puntata del reality affronta a fondo la vicenda. Nemmeno l’eliminazione di Nicole calma gli animi. Donnamaria, interrogato da Alfonso, dice: “Io e la Murgia siamo affettuosi come sono affettuoso con altre persone. La relazione con Antonella, se la vedo razionalmente, è finita da un mese". Poi alla ragazza spiega: "Non è che non ci tengo ma il nostro rapporto è crollato nelle ultime settimane. Mi sembra evidente. Non è per l'abbraccio alla Murgia. Non passare per la santarellina perché non ci crede nessuno. Non vedevi l'ora che accadesse una cosa del genere. Se mi sono svegliato non me ne puoi fare una colpa. Mi sono svegliato un po' tardi. Vedi come ti senti adesso? Mi sono sentito così per 5 mesi”.

Nonostante i fan della coppia in studio li invitino a risolvere positivamente la situazione, c’è grande freddezza. Antonella non vuole più stare con Edo. Lui, dopo i titoli di coda, però, piange. “Mi dispiace per lei”, confida a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che lo consolano in giardino.

Dopo la puntata il romano però piange

La soap opera reality continua. La Fiordelisi scoppia ancora a piangere angosciata e si allontana da tutti. Edoardo la vede in singhiozzi e va da lei. "Sto male, non voglio farmi vedere così da tutta Italia”, gli spiega. Lui vuole si calmi: “Ascoltami, ho fatto una caz*ata, questo non può mettere in dubbio il sentimento che io provo per te e quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi, sia di bello che di brutto. Non è stasera il nostro problema, siamo entrambi consapevoli di questo”.

Edoardo, vedendo la 24enne piangere disperata, va da lei e cambia versione

Antonella, tra i singhiozzi replica: “Hai detto che era finita già da un mese". Edoardo ritratta tutto: “Ho detto una caz*ata. Ero in crisi, stavo prendendo schiaffoni a destra e a sinistra. Non ci capivo più un caz*o. Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in crisi da un po' di tempo. Non è finito il nostro rapporto e te l'ho dimostrato ieri sera. Non è vero che vengo da te solo la sera, sono venuto da te anche ieri pomeriggio. Non volevo dire che il nostro rapporto è finito da un mese. Ho detto una grossissima caz*ata. Non ti posso vedere stare così, non lo avrei mai voluto”. Non c’è pace per i due.