Ecco perché Maria De Filippi ha sorriso durante il funerale di Costanzo

La conduttrice a un certo punto durante l’omelia non ha potuto fare a meno di sorridere

Durante le esequie infatti il prete ha fatto riferimento a un simpatico tratto della personalità di Maurizio

Di fronte a quella battuta Maria, ma anche altri parenti e amici, hanno accennato quasi una risata

Perché Maria De Filippi ha sorriso durante il funerale di Maurizio Costanzo? Chi ha seguito il funerale del conduttore in tv o ha visto le immagini della cerimonia su internet, avrà notato che ad un certo punto, durante l’omelia, la De Filippi ha cambiato espressione e le è scappata quasi una risata. In realtà quasi tutti i presenti nelle prime file della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma sono apparsi con un leggero ghigno sul viso.

Durante i funerali di Maurizio Costanzo sul viso di Maria De Filippi, 61 anni, a un certo punto è comparso un sorriso, quasi una risata

Qual è stato il motivo che ha portato a questa reazione? Don Walter Insero, che ha officiato le esequie, ha ricordato con una battuta una simpatica debolezza del conduttore tv scomparso la scorsa settimana a 84 anni: la golosità. E in particolare la passione di Costanzo per la cioccolata. Ha detto: “Era molto goloso e so che ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”.

A scatenare la reazione è stato un passaggio dell'omelia del prete

A questo punto sul viso di Maria, 61 anni, è apparso un tenero sorriso: il ricordo di questo tratto di Maurizio infatti è riuscito per pochi istanti a scaldarle il cuore in una giornata tanto triste. E lo stesso ha fatto, tra gli altri, con Piersilvio Berlusconi e Raffella Mennoia, entrambi seduti in prima fila.

Maria non ha potuto trattenere un pizzico di ilarità di fronte alla battuta di Don Walter Insero

Maurizio, come sanno molti, era un amante del cibo e in particolare dei dolci. Andava pezzo per il gelato e durante gli ultimi anni della sua vita, proprio a causa dei suoi problemi di salute, era perennemente a dieta. Maria gli permetteva di mangiare un po’ di gelato, ma nella versione light, più vicina a un sorbetto. Di questo Costanzo, che si è spento a causa di una broncopolmonite venerdì 24 febbraio in una clinica di Roma, si era lamentato anche pubblicamente durante una puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ di cui fu ospite proprio con la moglie.