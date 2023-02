Maria De Filippi al funerale di Maurizio Costanzo scortata dal suo braccio destro Raffaella Mennoia: foto

La conduttrice in prima fila durante la cerimonia, al suo fianco il figlio Gabriele, poi la Mennoia

Durante il funerale di Maurizio Costanzo, che si è tenuto oggi, lunedì 27 febbraio, in molti hanno notato che nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma, Maria De Filippi è entrata insieme a Raffaella Mennoia. Non solo, quest’ultima si è anche seduta in prima fila insieme alla stessa De Filippi, al figlio Gabriele (adottato anche da Costanzo) e al vicepresidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Insomma ha avuto uno spazio riservato solo alle persone più vicine a Maurizio e ai suoi cari.

Maria De Filippi, 61 anni, arriva al funerale del marito Maurizio Costanzo insieme a Raffaella Mennoia, 46 anni, suo braccio destro, e al figlio Gabriele Costanzo

Molti si sono incuriositi visto che sebbene fosse noto che il legame tra Maria e Raffaella è molto forte da circa 20 anni, in pochi si aspettavano che l’autrice di ‘Uomini e Donne’ avesse un ruolo così importante nella vita della De Filippi, tanto da essere diventata praticamente parte della sua famiglia.

Seduti in prima fila nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo ci sono Maria, il figlio Gabriele, il vicepresidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi e poi lei, Raffaella Mennoia

Ma com’è nato il loro rapporto? Raffaella, 46 anni, ha iniziato la sua carriera tv dopo essere stata notata tra il pubblico di ‘Uomini e Donne’ durante una delle primissime edizioni dello show. Diventò postina di ‘C’è Posta per Te’ e poi autrice proprio di ‘Uomini e Donne’. In poco tempo grazie alle sue capacità ha preso il ruolo di responsabile della redazione del programma di Canale5 e braccio destro di Maria in diversi altri programmi.

In campo sentimentale, la romana è stata legata proprio a un tronista del programma, Jack Vanore (i due oggi sono amici). E’ da anni fidanzata con il campione di arti marziali miste Alessio Sakara (visto anche in gara a ‘Pechino Express’), con cui convive proprio nella Capitale.