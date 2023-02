Clizia Incorvaia e la 'suocera' Eleonora Giorgi fashion e complici insieme anche alla Milano Fashion Week: foto

L’influencer 42enne e l’attrice 69enne protagoniste nel front row di Luisa Spagnoli

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi hanno un feeling invidiabile. La compagna di Paolo Ciavarro, da cui ha avuto Gabriele un anno fa, con la ‘suocera’ va molto d’accordo. Le due sono sempre più complici e unite. Entrambe appassionate di moda, anche alle sfilate della Milano Fashion Week mostrano la sintonia che le lega.

L’influencer e stilista 42enne, ex vippona, e l’attrice 69enne si prendono i riflettori nel front row della sfilata Luisa Spagnoli. Clizia, già mamma di Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, ha scelto un look total pink, Eleonora è chic con i pantaloni e la camicia con sopra il trench tutto nei toni del beige.

Come fossero una coppia, la Incorvaia e la Giorgi posano davanti ai fotografi e si divertono un mondo. Si sentono cool, felici di stare l’una accanto all’altra.

Eleonora recentemente del rapporto con la ‘nuora’ ha detto: “Ottimo, ci sono molte affinità. Vagamente mi assomiglia fisicamente e ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice”.

Sull’essere finalmente nonna, ha poi rivelato: “Mamma mia, non mi potevo immaginare una cosa così. Sono grande d'età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi. Il nipotino mi ha cambiato prospettiva. E' la vita che si rinnova. Mi ha fatto tornare ad essere madre”.

“Quando mio figlio e Clizia me lo affidano per uscire gli do una mano, si fidano di me. Io a volte mio nipote lo chiamo Paolo, come mio figli. Poi torno a chiamarlo Gabri, ovviamente - ha proseguito l’artista - E' l'eterna maternità che si rinnova. Le donne possono capirmi, torniamo madri, ma con una consapevolezza diversa. Certe volte mi dico che non so se ci sarò quando Gabri avrà vent'anni, però mi ha rinnovata”.