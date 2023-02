Cecilia Rodriguez presenta la sua collezione alla Milano Fashion Week: parata di vip all'evento, le foto

Il cocktail party è un successo, la 32enne spicca definitivamente il volo nel mondo della moda

Non solo i brand di famiglia, ora anche la collaborazione con Akep

Cecilia Rodriguez debutta alla Milano Fashion Week, presenta la collezione creata a quattro mani con il brand Akep. Tantissimi i famosi che non bucano l’appuntamento: al cocktail party c’è una parata di stelle.

Cecilia Rodriguez presenta la sua collezione alla Milano Fashion Week: parata di vip all'evento

Chechu arriva accanto al futuro marito Ignazio Moser, con cui i problemi sono definitivamente alle spalle. E’ orgogliosa del lavoro fatto, la capsule collection per il brand ha il logo rappresentato proprio da un tatuaggio della modella: una luna e due stelle. Ha voluto si chiamasse: “Cos’è per me la libertà?”. Sono capi in maglia semplici, molto cool ma abbelliti dai colori del carnevale argentino.

La 32enne posa con la cognata Deborah Togni e alcune amiche e modelle che indossano i capi che ha disegnato per Akep

La Rodriguez è felice per l’opportunità avuta: ora non è più solo stilista per i marchi di famiglia, Me Fui e Hinnominate, ma anche per un marchio che l’ha fortemente voluta prima come testimonial e ora come creatrice.

Chechu fa festa: ora è una stilista non solo per i brand di famiglia

Ceci posa per i tanti fotografi presenti all'evento

A fare festa con lei, per la presentazione della collezione, arrivano il fratello Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, Bianca Atzei e Stefano Corti, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, i vipponi Jessica e Clarissa Selassié con George Ciupilan.

La capsule collection sarà in vendita dalla prossima primavera

Al fianco della sorella di belen c'è il suo futuro marito, Ignazio Moser

Tra i famosi pure Luca Salatino e la fidanzata Soraya Cerruti, Alice Sabatini, Le Donatella, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, Rosa Perrotta e Mariana Rodriguez, incinta del suo primo figlio. Tutti la riempiono di complimenti e le fanno un grande in bocca al lupo.