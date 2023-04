L’influencer 25enne e Donnamaria, 30 anni, sempre più innamorati

Il 6 giugno la coppia si vedrà a Roma con entrambe le famiglie: le cose si fanno ancora più serie

Antonella Fiordelisi si concede ai suoi follower e risponde alle tante domande che le arrivano. Nelle sue storie su Instagram, la 25enne confessa la cosa di Edoardo che più l’ha stupita una volta uscita dalla Casa del GF Vip.

Antonella Fiordelisi: ''Ecco la cosa di Edoardo che più mi ha stupita fuori dal GF Vip''

L’ex ‘vippona’ è letteralmente travolta dall’amore per Donnamaria, 30 anni. Quando le si domanda cosa l’abbia fatta rimanere a bocca aperta appena lasciato il reality show, svela: “Mi ha portato a casa sua la notte stessa che sono uscita dalla Casa”. Si è sentita lusingata dal fatto che il ragazzo volesse presentarle immediatamente la mamma e il papà, Chicca e Vincenzo.

L'influencer 25enne lo rivela ai follower sul social

La Fiordelisi e il fidanzato convivono già nell’appartamento dell’ex schermitrice a Milano. “Mi ha dedicato una canzone e vuole stare sempre con me a tal punto da trasferirsi a convivere subito”, svela la salernitana. La sua esistenza è totalmente cambiata e mai lo avrebbe immaginato: “Assolutamente no. Non avrei mai immaginato di trovare e di capire il significato del vero amore. Non avrei mai immaginato tutto questo calore della gente. E’ assurdo, ma la gente, per quanto io possa aver mostrato anche il peggio di me, mi ama così come sono”.

Il 6 giugno la coppia si vedrà a Roma con entrambe le famiglie: le cose si fanno ancora più serie

Antonella sente di vivere come fosse in un film: “Mi sembra tutto bellissimo, mi sento al settimo cielo”. Quando le si domanda se sia sempre più convinta che in amore vinca chi ‘gioca’, la ragazza replica: “In amore non ci sono regole, ma credo che nella fase iniziale del rapporto sia giusto usare qualche strategia e non esternare subito… Ci deve essere curiosità, desiderio. Se noi donne facessimo capire subito al nostro uomo che siamo sotto un treno per lui, ci sarebbe la fase del corteggiamento?”.

La Fiordalisi pensa che in un rapporto, l’attrazione sessuale sia importantissima e conti almeno al 60 per cento. A chi le chiede a gran voce di farsi vedere insieme a Edo e tutti i loro famigliari, Antonella rivela: “Il 6 giugno li vedrò tutti. Ci sarà anche la mia famiglia. Tutti, tutti a Roma”.