Ilary Blasi parla in tv di Totti: ''Nella villa può entrare quando gli pare''. E sui Rolex...

Ilary Blasi appena iniziata l’Isola dei Famosi subito riceve un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Tutta colpa della gaffe sui “normodotati”, fatta al reality al debutto. "A me i normodotati non piacciono", aveva detto la presentatrice confondendo “normodotati” con “normotipo”, scatenando l’ilarità generale in studio. Valerio Staffelli non la perdona. La raggiunge mentre entra negli studio di Cologno Monzese. La 41enne ride e replica alle domande dell’inviato. Parla anche di Totti in tv. Della casa all’Eur, ex dimora coniugale che il giudice le ha assegnato, rivela: “Nella villa può entrare quando gli pare”.

Ilary Blasi parla in tv di Totti: ''Nella villa può entrare quando gli pare''

Ilary vedendo Staffelli ironizza: “Oddio, non ci credo! Certo, avvisami la prossima volta, che mi faccio trovare un po’ più carina. Mamma mia, sempre sdrucinata!”. Sul nuovo look, che molti dicono ispirato ad Amanda Lear, ammette sarcastica: “Sì, è vero, mi sono ispirata molto a lei”.

Sulla gaffe fatta all’Isola, Ilary scherza: “Va beh, se dobbiamo proprio dirla tutta, a chi è che piacciono i normodotati? Se uno può scegliere…”. Poi si passa al privato. Staffelli le ricorda che circa un anno fa lei aveva detto che con Totti andava tutto benissimo e le voci di divorzio erano infondate. “Le cose sono cambiate…”, le rimarca Valerio. “Eh, sono cambiate sì - replica la Blasi - Hai seguito penso…”.

“Ma come siete messi a borse e Rolex: come si è conclusa la vicenda?”, le domanda il 59enne. “Vediamo, devi ritornare…”, controbatte l’ex Letterina. Staffelli la incalza: “Ma è vero che ha cambiato la serratura della villa e Francesco non può più entrare?”. “No, Francesco può entrare quando vuole: casa è sempre aperta”, confida la Blasi col sorrisino sulle labbra.

L’inviato di Striscia le domanda anche se sia ‘attapirata’ per il mantenimento deciso dal giudice (12.500 euro al mese, ndr). “Io non ho proferito parola”, risponde Ilary. “Ma lei voleva il doppio?”, chiede Valerio. “…E continuo a stare zitta”, afferma lapidaria lei. “Mica tanto, lancia delle frecciatine a Francesco…!”. Si riferisce alle battute a doppio senso che la conduttrice ha detto in studio nella puntata d’esordio del reality. “Io ho semplicemente salutato Nicola Savino e introdotto Enrico Papi: siete voi che siete maliziosi e andate oltre. E’ un’introduzione simpatica, ironica”, spiega.

Un ultimo quesito riguarda il fidanzato Bastian: “Con questo nuovo compagno, in che lingua parla?”. “In un inglese così…un po’ maccheronico”, rivela la Blasi, che saluta il pubblico e dà appuntamento al prossimo Tapiro.