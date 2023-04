''Cristina è la schiavetta di Helena!'', tra Nathaly Caldonazzo e l'ex suora volano i primi stracci all’Isola

La 53enne e la Scuccia, 34 anni, hanno già un rapporto abbastanza complicato

Le due si scontrano in diretta, l’attrice e showgirl finisce in nomination: sono già lacrime

L’Isola dei Famosi si accende già nella seconda puntata e volano i primi stracci al reality. Nathaly Caldonazzo, col suo caratterino per nulla facile, entra in conflitto con Alessandro Cecchi Paone, che le dà della ‘pescivendola’. Sono scintille, però, anche con una della sua squadra, quella delle Chicas. La 53enne non va d’accordo con Cristina Scuccia, troppo vicina, a suo parere alla Prestes. “E’ la schiavetta di Helena!”, tuona contro l’ex suora.

Nathaly non vede di buon occhio l’alleanza tra Helena e Cristina. Anche in diretta afferma che con la Scuccia il feeling non è proprio evidente: proverà comunque a conoscerla. A suo dire tutti ritengono interessante la storia della ragazza 34enne, ex vincitrice di The Voice, che si è tolta il velo per tornare alla vita normale. Lei racconta di sé, ma non chiede mai agli altri di svelare il proprio percorso. “Tutti noi abbiamo vite interessanti”, sottolinea. Gli opinionisti in studio l’accusano di provare un po’ di gelosia.

Cristina replica, con la calma che finora la contraddistingue. Sul suo affiatamento con la modella brasiliana, ex concorrente di Pechino Express insieme a Nikita Pelizon, dice: “A me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina”.

Nathaly non vede di buon occhio l'affiatamento di Cristina con Helena Prestes

La Caldonazzo ne parla anche con Fiore Argento

Cristina aggiunge: “Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei. Ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti”.

Nathaly, a causa delle sue esternazioni, finisce in nomination a fine puntata. Già nella sua precedente esperienza in Honduras aveva mostrato la difficoltà di fare gruppo. In spiaggia a caldo piange. "Ho molte difficoltà a rapportarmi con molte persone - spiega - a cominciare da Andrea Lo Cicero che adesso è anche leader, capirai... Penso di dare fastidio con la mia personalità ma non è un problema mio... Comunque la ruota gira, oggi è così e domani vediamo...".