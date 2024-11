Antonello Venditti svela per sbaglio in diretta il nome del figlio di Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo: ecco come si chiamerà

Il cantautore romano a ‘Domenica In’ ha spoilerato il nome del figlio del giovane collega

Probabilmente non sapeva che i futuri genitori ancora non lo avevano reso pubblico

Antonello Venditti ha spoilerato in diretta tv il nome del figlio di Ultimo che sta per nascere.

Il cantautore romano è molto amico del giovane collega 28enne, che in questo periodo si trova a New York con la compagna incinta, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi (con cui però non sembra avere più rapporti).

Fino ad oggi i futuri genitori, che dovrebbero accogliere il bebè al mondo alla fine di novembre, quindi tra pochissimi giorni, avevano solo rivelato che il nome scelto per il loro primo figlio inizia con la E, ma senza renderlo pubblico.

Ora durante un’intervista andata in onda a ‘Domenica In’, Venditti, 75 anni - a cui evidentemente avevano rivelato il nome per intero privatamente - ha per sbagliato fatto sapere che si chiamerà Enea.

Antonello Venditti, 75 anni, spoilera in diretta tv il nome del figlio di Ultimo

Lo ha detto mentre mandava un saluto in diretta con Mara Venier proprio a Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Morriconi, e alla sua dolce metà 24enne.

Ha detto: “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò, che stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.

Proprio Jacqueline, il cui padre è Giovanni Di Giacomo, pochi gironi fa ha parlato della gravidanza con Vanity Fair.

Ultimo, 28 anni, e Jacqueline Luna Di Giacomo, 24, a New York dove stanno aspettando la nascita del loro primo figlio, che è stato svelato si chiamerà Enea

Al magazine ha detto: “Il bambino l’abbiamo cercato, ma è arrivato subito. Con la gravidanza sono stata fortunata, non ho avuto nessun disturbo, non mi ha steso nemmeno il corso pre parto”.

“Vorrei trasmettere serenità a mio figlio, non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea. Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo”, ha poi aggiunto.