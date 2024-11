Il conduttore 35enne lo rivela in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera

Il suo successo, alla guida di Affari Tuoi, è innegabile. Stefano De Martino cerca di volare sempre basso. “Ma non mi monto la testa. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla”, dice al Corriere della Sera. Nella lunga intervista al quotidiano il conduttore 35enne fa anche un’ammissione inaspettata: “Non mi piace solo il tipo di donna alla Belen, mi piace frequentare persone più grandi di me”. E parla pure di Alessia Marcuzzi, con cui si è sempre vociferato di un flirt, che a volte torna…

''Non mi piace solo il tipo di donna alla Belen, mi piace frequentare persone più grandi di me'': l'ammissione di Stefano De Martino

Quando gli si domanda quando si era montato la testa a 19 anni, Stefano spiega: “Agli inizi, con Amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. E' stato prezioso per ridimensionarmi”.

Il talent per lui ha significato pure Belen, conosciuta lì. De Martino confessa: “Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia”. L’argentina aveva 27 anni, l’ex ballerino solo 22: “Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara”.

Stefano l’ha conquistata a passo di danza: “Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. E' un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola…”. Sul perché sia finita svela: “Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”.

Dalla Rodriguez il presentatore ha avuto il suo unico figlio, Santiago, 11 anni. Per il ragazzino è un papà “pendolare”: “Parto il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica. Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c’è la madre. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Andiamo spesso a Londra, abbiamo visitato insieme la Tate Modern. Mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove”. Non lo vizia: “Se mi chiede qualcosa di ragionevole, non gliela compro subito. Gli dico: aspetta, tra due settimane mi pagano per questo lavoro e te la prendo. In modo che capisca che le cose hanno un valore, non si ottengono schioccando le dita”.

De Martino poi chiarisce sui presunti flirt, Marcuzzi, 52 anni, compresa: “Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!”.

Stefano va ancora dallo psicologo, non ha mai smesso: “Sì, ogni settimana, ormai da anni. Mi piace quella pausa dalla mia vita frenetica”. Un’ultima chicca su Sanremo: “La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo”.