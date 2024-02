La cubana 37enne lo rivela nelle sue IG Stories rispondendo alle domande dei fan

Sul compagno 51enne dice: “E’ l’uomo più meraviglioso che ho conosciuto”

Ariadna Romero si mette a nudo con i fan rispondendo a tante domande nelle sue IG Stories. La cubana rivela che resta a vivere a Miami con Leonardo, il figlio avuto da Pierpaolo Pretelli, dopo aver trovato l'amore con Julio Iglesias Jr., al momento ne è certa. Confessa anche che ha cambiato lavoro: spiega cosa fa oggi nella famosa cittadina della Florida, negli Usa.

Ariadna Romero resta a vivere a Miami col figlio avuto da Pretelli dopo aver trovato l'amore con Julio Iglesias Jr. e ha cambiato lavoro: ecco cosa fa oggi

La cubana 37enne col 51enne, figlio di Julio Iglesias, con cui è uscita allo scoperto ad agosto 2023, è felicissima. E’ per questa ragione che rimane a Miami. Era volata lì per stare più vicina ai parenti, così da avere una mano nella crescita del bambino di 6 anni. Qualche tempo fa aveva assicurato che il Italia, dove vive il padre di Leo, sarebbe tornata. Adesso non è più così convinta. Quando un follower glielo domanda, Ariadna replica: “Chi lo sa! E’ inutile fare piani, la vita fa mille giri e ti porta sempre dove meno te l’aspetti. L’Italia per me è casa!”. Ma dove abita ora c’è “l’uomo più meraviglioso che ho conosciuto”. Quindi per adesso sta bene dove sta.

E' pazza del cantante 51enne

La Romero non ha intenzione di avere altri bimbi. A Miami “stiamo molto bene!”, fa sapere. “Leo va a scuola, fa sport, si diverte con i suoi amici”, aggiunge. A entrambi mancano anche gli amici italiani, al figlio la fidanzatina… Leo, dopo solo un anno in America, già parla inglese come un madrelingua, di questo va assolutamente fiera.

Ariadna, modella e attrice, ora fa l'agente immobiliare negli Usa

Attrice e modella, Ariadna sembra aver messo in archivio la sua carriera nel mondo dello showbiz. Negli Stati Uniti ha un’altra professione, che col mondo dello spettacolo non c’entra afatto: è un’agente immobiliare. Lavora per la Real Estate. “Quindi se qualcuno vuole comprare, vendere o investire in Flrida, sono la persona che fa per voi”, svela agli ammiratori.