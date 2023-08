''Sono stata attaccata dalla dottoressa al Pronto Soccorso'': il racconto di Bianca Atzei

La cantante 36enne, preoccupata dalla febbre del figlio, per 2 giorni di fila va in ospedale e…

Lo sfogo arriva sul social: “Tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange”

Bianca Atzei affida il racconto di una giornata complicata alle sue storie sul social. La cantante si sfoga. “Sono stata attaccata dalla dottoressa al Pronto Soccorso”, svela. La 36enne ha portato il figlio Noa Alexander, nato il 18 gennaio scorso, in ospedale per due giorni di fila a causa di una febbre che non passa, ma il medico, a sentir lei, non avrebbe presa bene.

Stremata per il furto dell’auto, poi ritrovata grazie al Gps, Bianca, che già il giorno prima aveva deciso di rivolgersi al Pronto Soccorso per il piccolo con 39 di febbre, confida: “Dopo la denuncia (per la macchina rubata, ndr) sono andata a prendere mio figlio dalla nonna, che ha la febbre da giorni. Così l’ho portato al PS dove sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato per due giorni di fila in ospedale. Ma da ieri a oggi gli sono uscite anche delle macchie in tutto il corpo”

“Mi sono permessa di dirle che non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e non vederlo più sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange e ha la febbre a 39 non è sopportabile”, continua la Atzei.

“Bisogna sostenere un po’ d più le mamme, soprattutto in un Pronto Soccorso per bambini, e capire quanta stanchezza fisica e mentale le sovrasta. Mi sono permessa di dire alla dottoressa che anche io lavoro a contatto con le persone. E, anche se ho i miei problemi, sono sempre con il sorriso. Per fortuna non sono tutti così i medici, anzi. Oggi mi è andata male”, sottolinea ancora l’artista. Poi, affranta, conclude: “Sono molto provata da questa giornata, che ha avuto un lieto fine almeno per la macchina: l’abbiamo ritrovata poco fa. Rimane la paura di andare in giro per la mia Milano che tanto amo”.