Aurora Ramazzotti incinta canta con papà Eros: Michelle Hunziker scoppia in lacrime, guarda

La showgirl riunisce la sua prima famiglia in tv e non regge all’emozione

La 26enne, agli sgoccioli con la gravidanza, si esibisce per la prima volta insieme al futuro nonno

Aurora Ramazzotti mostra il suo pancione di quasi nove mesi in tv. Incinta, scende la lunga scalinata dello studio di Michelle Impossible & Friends per parlare con papà Eros, ospite della sua ex moglie, Michelle Hunziker. La svizzera, che ha fortemente voluto riunire la sua prima famiglia per il debutto dello show, le lascia il palco. La 26enne parla con il cantante 59enne, tra poco nonno, poi canta con lui. E’ la prima volta che accade. La showgirl guarda intensamente la figlia primogenita e l’ex marito, con cui ha un rapporto splendido, e non regge l’emozione: scoppia in lacrime.

Aurora Ramazzotti incinta canta con papà Eros: Michelle Hunziker scoppia in lacrime

Aurora, prima di esibirsi, si rivolge al padre e ironizzando gli dice: “Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti: aspetto un bambino". I due ridono di gusto. Eros ha gli occhi pieni d’amore e replica: "Sei una forza della natura, una roccia, io di questo sono davvero orgoglioso di te".

“Non dimenticherò mai la tua reazione di quest'estate: ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e lui ha reagito svenendo!”, ricorda Aury. "Anche perché non capivo l'inglese", ribatte l’artista romano.

La 46enne vicina al pianto

La Ramazzotti prosegue e al papà domanda: “Con me sei sempre stato molto protettivo rispetto all'idea che potessi fare musica. Cosa ti preoccupava?". "Il giudizio della gente, perché provare a cantare ti avrebbe messa sicuramente a paragone con tuo padre”, le risponde lui. "Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri, ma in realtà la cosa riguardava solo te”, gli confessa lei. "Ora sei pronta", le sottolinea il cantante.

Padre e figlia si esibiscono in un duetto e sono intensi, poi si baciano dolcemente sulle labbra

I due, poi, si alzano e si prendono il centro della scena. Aurora canta con Eros un toccante duetto sui brani più celebri di Lucio Battisti: è intensa e brava. Mamma Michelle guarda in disparte e cerca di frenare le lacrime, ma non ce la fa.

Alla fine la reunion famigliare è toccante: i tre sono felicissimi

La Hunziker si lascia travolgere dall’emozione: sarà nonna, sta vivendo questa gravidanza di Aurora come se fosse la sua. Vederla in televisione così brava e sicura di sé accanto al padre le regala un momento indimenticabile. Il pubblico applaude e i social esplodono. Alla fine, quando tutti e tre si abbracciano, Eros non può fare a meno di esclamare: “Ecco una bella famiglia riunita". Il loro col tempo è diventato un rapporto sano, di quelli che fanno bene al cuore.